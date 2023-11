CNH: delisting da Piazza Affari e buyback fino a $1 miliardo. L’esodo delle quotate da Milano

Cnh Industrial: il delisting da Piazza Affari è ufficiale.

La multinazionale italo-americana, quotata al momento sia sul Ftse Mib di Borsa Italia che sul Nyse di New York, leader globale nel settore delle macchine e dei servizi per i settori dell’agricoltura e delle costruzioni, ha annunciato oggi l’approvazione da parte del cda della proposta di delisting dall’Euronext Milan.

“Così come annunciato il 2 febbraio 2023, la decisione di procedere al delisting dall’Euronext Milan e di concentrare la quotazione sul Nyse è stata presa dopo un’analisi attenta sui volumi di trading relativi scambiati sulle due borse”, si legge nella nota di Cnh, che ha annunciato oggi anche un piano di buyback azionario fino a $1 miliardo.

Positiva la reazione del titolo, che svetta in cima al Ftse Mib di Piazza Affari, con un rialzo fino a +3% circa.

Cnh annuncia delisting da Piazza Affari. Meglio quotazione solo a New York

Dal comunicato diffuso oggi dal gruppo Cnh Industrial è emerso che, “da quando nel gennaio del 2022 si sono concretizzati lo spin off delle attività On-Highway e la creazione di Iveco Group, la maggior parte delle azioni CNH oggetto di trading si è spostata gradualmente sul New York Stock Exchange (NYSE), rivelando che il profilo industriale della società e la base degli investitori si adattano in modo migliore a una quotazione unica negli Stati Uniti, ovvero alla borsa di New York”.

“Concentrare il trading in un mercato – si legge nella nota – dovrebbe permettere (a Cnh) di disporre di una maggiore liquidità e di una maggiore attenzione da parte degli investitori, allo stesso tempo semplificando ulteriormente il profilo del gruppo e le richieste” delle autorità di regolamentazione.

L’annuncio della società sull’addio a Piazza Affari, che ha ricevuto la benedizione del cda, era stato dato già nel mese di febbraio.

Va ricordato che Cnh aveva adottato il dual listing, ovvero la doppia quotazione alla borsa di Milano e alla borsa di New York, nel 2013, quando Cnh Global N.V., quotata negli Stati Uniti, si era fusa con Fiat Industrial SpA, quotata a Milano, per formare CNH Industrial N.V.

Nel gennaio 2022, CNH Industrial N.V. aveva poi proceduto per l’appunto allo scorporo delle sue attività On-Highway creando Iveco Group N.V., una società quotata esclusivamente a Milano.

Nel fare oggi l’annuncio dell’ok del board al delisting, Cnh Industrial ha sottolineato che “la società ritiene che il Nyse soddisfi tutti i requisiti presenti nelle regole del Milan Stock Exchange applicabili a Cnh, ovvero che le caratteristiche del Nyse siano equivalenti a quelle delle borse europee regolamentate”.

Il Nyse, sottolinea inoltre la nota, “dispone di un livello sufficiente di liquidità, fattore che assicura tutele adeguate agli investitori”.

Delisting, la procedura. Cnh: fiduciosa in quotazione unica su Nyse a gennaio 2024

Cnh Industrial ha annunciato che sarà Borsa Italiana a organizzare il delisting delle sue azioni ordinarie, pubblicando un avviso con cui renderà nota la data dell’efficacia del delisting.

Il delisting dall’Euronext Milan, si legge, avrà effetto non prima dei 45 giorni successivi alla pubblicazione da parte di Borsa Italiana del suo avviso sull’organizzazione del delisting.

In ogni caso, Cnh Industrial “è fiduciosa nel fatto che la quotazione unica sul Nyse diventerà efficace all’inizio di gennaio del 2024″.

In attesa di ulteriori informazioni e fino al giorno del delisting, le azioni ordinarie di Cnh continueranno a essere quotate anche sull’Euronext Milan.

Il Cda di CNH Industrial ha ringraziato a tal proposito la piattaforma Euronext Milan per essere stata il mercato azionario in cui il titolo è stato quotato per più di 10 anni, confermando di essere allo stesso tempo “entusiasta della continua presenza del gruppo sul Nyse”.

L’annuncio del nuovo piano di buyback azionario. I dettagli

Con il comunicato con cui è stata resa nota l’approvazione del cda al delisting, Cnh Industrial ha annunciato di aver approvato anche un nuovo piano di buyback azionario, attraverso cui procederà al riacquisto di azioni per un valore fino a $1 miliardo nel periodo compreso tra l’8 novembre (domani) e il 1° marzo 2024.

“Finanziato dalla liquidità delle società, il piano intende ottimizzare la struttura del capitale del gruppo, aiutandolo a compensare qualsiasi potenziale fase di volatilità che dovesse emergere dal delisting delle sue azioni dall’Euronext Milan”.

Non solo Cnh, dati Consob confermano fuga dalla borsa di Milano

E intanto, la fuga delle aziende da Piazza Affari continua.

E’ stata la stessa Consob ad affrontare il fenomeno del delisting, in particolare quello dei titoli azionari oggetto di offerta o obbligo di acquisto, dunque di Opa, nel suo rapporto “Relazione per l’anno 2022” pubblicato alla fine di marzo di quest’anno.

La Commissione ha reso noto che, nel corso del 2022, “le operazioni direttamente finalizzate o comunque associate al delisting dei titoli azionari oggetto di offerta (o obbligo d’acquisto) sono state 20 (14 nel 2021)”

Il delisting – ha fatto notare la Consob – “si è realizzato in 18 casi, per una capitalizzazione pari nel complesso a circa 28,7 miliardi di euro (calcolata al prezzo dell’Opa, di cui circa il 99% riferito ad azioni ordinarie negoziate sull’Euronext Milan). Per raggiungere l’obiettivo del delisting, il corrispettivo offerto è stato incrementato rispetto al valore iniziale in tre casi (sette nel 2021)”.

