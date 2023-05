Netflix, stretta sugli abbonamenti. In arrivo costi aggiuntivi per gli utenti extra nucleo familiare

Il gigante di California ha fatto sapere, in una mail agli abbonati, che solo una famiglia può utilizzare lo stesso abbonamento Netflix, il che significa che coloro che vivono al di fuori del nucleo familiare presto saranno tagliati fuori. La condivisione degli account, che consente agli utenti di utilizzare le stesse credenziali su più dispositivi diversi e contemporaneamente, al di fuori del nucleo domestico, avrà un costo aggiuntivo di €4,99 al mese per gli utenti europei e $7,99 negli Stati Uniti.

Netflix, stretta sugli abbonamenti

Netflix ha avvertito, ancora qualche mese fa, che avrebbe rafforzato le sue linee guida sulla condivisione delle password per aumentare le entrate e il numero di abbonati, visto che il colosso dello streaming sta affrontando una crescita sagnante.

La piattaforma di servizi streaming ha inoltre affermato che oltre 100 milioni di famiglie condividono account, che rappresentano circa il 43% della sua base di utenti globale. Netflix ha affermato che ciò ha influito negativamente la capacità di investire in nuovi contenuti.

Il giro di vite sperimentale

All’inizio di quest’anno, il gigante californiano ha lanciato in anticipo linee guida per la condivisione delle password quattro paesi: Nuova Zelanda, Canada, Portogallo e Spagna e successivamente America Latina. Quello che emerge in seguito alle nuove disposizioni relative al “password sharing” è un calo della crescita degli abbonati influenzata a livello internazionale, ma soprattutto dove ha lanciato tali iniziative durante il primo trimestre. Ciononostante, nel primo trimestre dell’anno, la piattaforma streaming ha guadagnato 1,75 milioni di nuovi utenti.

In particolar modo in America Latina, i dirigenti di Netflix hanno affermato di aver assistito a cancellazioni dopo l’annuncio della notizia, che hanno avuto in impatto negativo sulla crescita a breve termine. Ma secondo la società, la trasformazione dello sharing in una possibilità a pagamento, dovrebbe rafforzare i ricavi con vantaggi attesi al più presto per il terzo trimestre.

Gli abbonamenti ad-supported

Oltre al giro di vite sulla condivisione delle password, Netflix ha recentemente anche introdotto un piano di abbonamento più economico e supportato da pubblicità nel tentativo di spingere gli utili. Entrambe le misure sono arrivate in risposta in seguito alla forte perdita di abbonati, il più grande di sempre, all’inizio del 2022.

Dall’introduzione dell’opzione ad-supported, Netflix ha raccolto al incirca 9 milioni di abbonati a livello globale, anche se non tutti hanno sottoscritto il piano “low cost”. A sei mesi dal debutto questa opzione ha comunque superato i cinque milioni di utenti mensili attivi su scala globale.