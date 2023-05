E’ stato un inizio anno piuttosto brillante per Apple che ha portato la società ad una valutazione record e una capitalizzazione di mercato di $3 trilioni o $3.000 miliardi. Attualmente in lieve calo dello 0,7% a 172 dollari per azione nel corso della seduta di Wall Street.

Proprio oggi la società di Cupertino e il produttore di chip Broadcom hanno annunciato un nuovo accordo multimiliardario per sviluppare componenti per le frequenze radio 5G e chip wireless negli Stati Uniti. Le società hanno fatto sapere che l’accordo avrà validità pluriennale.

“Siamo entusiasti di prendere impegni che sfruttano l’ingegnosità, la creatività e lo spirito innovativo della produzione americana”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook.

Nel comunicato stampa, Apple specifica anche che l’accordo con Broadcom fa parte del suo impegno di investire 430 miliardi di dollari nell’economia statunitense.

La corsa costante del titolo da inizio anno

Il titolo della società di Cupertino è cresciuto del 34% dall’inizio anno e ora scambia a 172 dollari per azione, portando il gigante tecnologico ad una valutazione di oltre 2,7 trilioni di dollari, avvicinandolo così al valore strepitoso dei 3.000 miliardi di dollari.

Ricordiamo che il record della società tecnologica è stato raggiunto nel gennaio 2022 a 2,9 trilioni di dollari. Qualora il titolo dovesse salire di un altro 10%, diventerebbe la prima società a livello globale ad aver mai raggiunto una capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari.

Dopo un periodo di sofferenza, iniziato nel 2022 per l’intero comparto tech in seguito alle politiche sui tassi della Fed, da inizio anno la società di Cupertino ha registrato una splendida performance mettendo nel mirino il nuovo record assoluto in termini di capitalizzazione di mercato. Nonostante l’accelerazione del comparto tech in termini di performance, Apple rimane la più grande società al mondo in termini di capitalizzazione di mercato, grazie ai suoi 670 miliardi di dollari guadagnati solo nel 2023. E non solo, tra i principali investitori c’è anche la Berkshire Hathaway di Warren Buffett: la holding di Buffett possiede una quota del 5,8% del valore di circa $160 miliardi (rispetto alla chiusura di venerdì).

Non solo Apple, tutti titoli tech in forte rialzo

Ma non è l’unico titolo di aver fatto una corsa strepitosa in borsa. Meta Platforms, la società madre di Facebook e il produttore di chip USA, Nvidia hanno entrambi raddoppiato il proprio valore di mercato nel primo trimestre dell’anno. Anche Amazon, Alphabet (Google) e Microsoft hanno ottenuto guadagni importanti nei primi cinque mesi dell’anno tutti superiori al 30%.

Il focus degli investitori è tornato sui titoli tecnologici nell’aspettativa che la Federal Reserve stia per concludere la sua aggressiva campagna sui rialzi dei tassi. Un ulteriore spinta arriva anche dall’enorme entusiasmo legato al campo dell’intelligenza artificiale.

Il club esclusivo di società con capitalizzazione superiore ai 1.000 miliardi di dollari annovera i seguenti colossi: il gigante dei sofware Microsoft, il colosso energetico dell’Arabia Saudita, Saudi Aramco, la società madre di Google, Alphabet e il colosso dell’e-commerce, Amazon.