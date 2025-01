Netflix, ancora regina dello streaming: abbonati record sfiorano 19 mln. Titolo proiettato verso 1.000$?

La stagione delle trimestrali punta i fari sul mondo della tecnologia, con i numeri di Netflix che sbaragliano le aspettative. E il titolo del big Usa dello streaming vola nell’afterhours di oltre il 14% grazie a un numero su tutti: il boom di nuovi abbonati che nel quarto trimestre ha raggiunto quota 18,9 milioni. Con una crescita così forte del numero di subscriber trimestrali mai vista nella sua storia sostenuta dai primi grandi eventi sportivi dal vivo e dal ritorno di “Squid Game”. Un risultato che è ben al di sopra delle aspettative di Wall Street, con il consensus Bloomberg che indicava 9,2 milioni.

Una volta di più, come era accaduto esattamente un anno fa, questi risultati in termini di nuovi abbonati dimostrano come la nuova strategia di Netflix stia funzionando.

Abbonati record, utili avanzano

Il numero chiave è quello dei nuovi abbonati che sfiorano quota 19 milioni nell’ultimo trimestre del 2024. Il precedente record della società era di 15 milioni e risale a quattro anni fa: ovvero al primo trimestre del 2020, con i numeri guidati dall’inizio della pandemia di coronavirus.

A fare la differenza la strategia dei contenuti ed espansione degli sport in diretta. Come sottolinea Filippo Diodovich, senior market strategist di IG Italia, “l’avventura di Netflix negli sport in diretta rappresenta un’evoluzione significativa, con streaming di partite NFL di successo e l’evento di boxe “Mike Tyson vs. Jake Paul””. La scaletta dei contenuti della piattaforma per il 2025 include la programmazione WWE e le nuove stagioni di serie di successo come “Stranger Things” e “Wednesday”. “Gli investimenti nei contenuti sono bilanciati rispetto alla gestione dei costi, supportando gli obiettivi di espansione del margine dell’azienda per il 2025”, aggiunge l’esperto.

Tornando ai conti dell’ultimo trimestre dell’anno, gli utili per azione (Eps) sono stati pari a 4,27 dollari (consensus Bloomberg a 4,18 dollari), profitti netti in rialzo a 1,87 miliardi e ricavi in crescita del 16% a 10,25 miliardi (anche in questo caso sopra, seppur di poco, delle attese degli analisti pari a 10,11 miliardi).

Nuova guidance

“Entriamo nel 2025 con un forte slancio”. Inizia così il capitolo “prospettive 2025“, nel quale Netflix mette in evidenza di avere aggiunto 41 milioni di abbonati, con una riaccelerazione della crescita (aumento del fatturato del 16). La società ha inoltre rimesso mano, rivedendole al rialzo, alle sue stime per l’anno appena iniziato. In particolare, si attende un fatturato compreso tra 43,5 e 44,5 miliardi di dollari nel 2025 (con un aumento di mezzo miliardo rispetto passate previsioni, nonostante il rafforzamento del dollaro).

“Una trimestrale senza intoppi e il titolo registra una performance positiva di circa il +14% in afterhours. Record di abbonati, per il trimestre erano attesi circa 9 milioni di abbonamenti in più, la compagnia ne registra circa il doppio, un vero e proprio record. Nessuna criticità dalla trimestrale, guidance per il 2025 che migliora con i ricavi previsti aumentare di 500 milioni di dollari passando dalla forchetta 43-44 miliardi di dollari a 43,5-44,5 miliardi – commenta David Pascucci, analista dei mercati per XTB -. Nessun cedimento, nessuna criticità, Netflix è leader del mercato e ha ancora margini per crescere nel mercato dello streaming, settore ancora in espansione e che offre opportunità di crescita grazie al bacino di utenza ancora ampio”.

Netflix può raggiungere i $1.000 per azione?

Netflix può raggiungere i $1000 per azione? È questa la domanda che si è posto Filippo Diodovich, strategist di IG Italia, prima della pubblicazione dei risultati trimestrali diffusi ieri a mercati chiusi. “Crediamo che l’obiettivo dei $1.000 per Netflix possa essere possibile sulla scia della potenziale crescita degli abbonati e dei margini di profitto. Diversi altri analisti hanno fissato obiettivi di prezzo intorno a $1000″, segnalava l’esperto nei giorni scorsi.

Dopo i risultati trimestrali, alcuni analisti hanno rivisto al rialzo la valutazione e il rating.

Ad esempio, gli esperti di TD Cowen hanno alzato il target price a 1.150 dollari da quota 1.000, mentre Barclays e Canaccord hanno rivisto al rialzo la raccomandazione rispettivamente a equal-weight e buy. Anche gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto al rialzo il target price, portandolo a 960 dollari da 850 (rating fermo a neutral)

La view degli analisti

Nell’ultimo anno il rally di Netflix a Wall Street è stato significativo, con l’azione che un anno fa quotata 492 dollari (23 gennaio 2024, alla vigilia della presentazione dei conti dell’ultimo quarter 2023) e a fine 2024 trattava a 936 dollari (massimo dell’anno).Intanto, post conti, in media il consensus raccolto da Bloomberg indica per Netflix un prezzo obiettivo a 1.015,63 dollari, con potenziale upside di quasi il 17%. Il consensus degli analisti su Bloomberg indica per la società Usa dello streaming il 68,8% di giudizi Buy e il 26,6% Hold, mentre solo 3 analisti dicono Sell.