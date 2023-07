La fortuna dei miliardari del mondo è cresciuta, anche nei primi sei mesi del 2023.

Le cinquecento persone con il patrimonio più alto al mondo hanno visto crescere le loro fortune di 852 miliardi di dollari nel corso dei primi sei mesi del 2023.

I miliardari rappresentati dal prestigioso Bloomberg Billionaires Index (una classifica giornaliera nella quale rientrano le 500 persone più ricche al mondo, in base al loro patrimonio) sono riusciti a guadagnare mediamente 14 milioni di dollari al giorno nel corso degli ultimi sei mesi.

Secondo i dati che sono stati compilati direttamente da Bloomberg, la prima parte del 2023 costituisce il miglior semestre in assoluto dalla seconda metà del 2022, quando l’economia ha iniziato a riprendersi a seguito della crisi innescata dal Covid 19.

Musk e Zuckerberg ancora più ricchi

Nel corso dei primi sei mesi del 2023 è aumentata la fortuna degli uomini più ricchi al mondo. I guadagni, in estrema sintesi, hanno coinciso con un ampio rally azionario.

Gli investitori sono riusciti ad ignorare quasi completamente gli effetti negativi degli aumenti dei tassi di interesse decisi dalle varie banche.

Non sono stati sfiorati minimamente dalla guerra in corso in Ucraina e dalla crisi delle banche regionali.

L’indice S&P 500 ha registrato una crescita del 16%, mentre il Nasdaq 100 è riuscito a crescere del 39%.

Gli investitori hanno scommesso sull’intelligenza artificiale, fattore che ha dato una notevole spinta ai titoli tecnologici.

Mentre di Elon Musk e Mark Zuckerberg si continua a parlare in merito al duello virtuale in gabbia, si apprende che il primo, amministratore delegato di Tesla, di Twitter e anche SpaceX, ha incassato nei primi sei mesi del 2023 i guadagni più forti di tutti i miliardari, in termini di dollari.

Elon Musk, già l’uomo più ricco al mondo, ha visto il proprio patrimonio lievitare di 96,6 miliardi di dollari.

Per Musk, i guadagni in termini di ricchezza si sono estesi fino a poco fa, per la precisione nella giornata di ieri, quando le azioni Tesla sono salite del 6,9% a New York, aggiungendo altri 13 miliardi di dollari alla fortuna del tycoon.

Mark Zuckerberg, il Ceo di Meta Platforms, è riuscito a incassare qualcosa come 58,9 miliardi di dollari.

I miliardari che sono diventati più ‘poveri’

Meno fortunato, invece, è stato Gautam Adani, il cui patrimonio netto, nel corso dei primi sei mesi dell’anno si è assottigliato di 60,2 miliardi di dollari.

Adani, presidente di Adani Group, è riuscito a segnare anche il triste record del miliardario che, in un solo giorno, ha sofferto la perdita più forte tra tutti i miliardari della storia: lo scorso 27 gennaio, il fondatore dell’impero Adani ha perso 20,8 miliardi di dollari, dopo che Hindenburg Research ha accusato il suo gruppo di frode contabile e manipolazione delle azioni. Adani ha sempre negato queste accuse.

Hindenburg Research – che è stata fondata da Nate Anderson – è stata responsabile anche della caduta del patrimonio netto di un altro miliardario: Carl Icahn.

Le azioni LP Icahn Enterprises hanno riportato il tonfo più forte, in una sessione, della storia, sempre a causa delle rivelazioni di Hindenburg, relative alla decisione di shortare il titolo, in quanto, secondo lo short seller, sopravvalutato in modo significativo.

E così il patrimonio netto di Icahn ha registrato è capitolato a 13,4 miliardi di dollari, perdendo il 57%: la flessione della ricchezza più imponente sofferta nei primi sei mesi dell’anno dai miliardari rappresentati dal Bloomberg Billionaires Index.