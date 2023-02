British Petroleum (BP) ha aumentato i dividendi e ha esteso i riacquisti di azioni proprie dopo un utile record di $ 27,65 miliardi per il 2022. BP come gli altri giganti del comparto energetico sta raccogliendo i frutti dell’aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale a cui abbiamo assistito nel 2022.

La società sta offrendo rendimenti significativi agli investitori – un aumento del 10% del dividendo e ulteriori $ 2,75 miliardi di buyback hanno evidenziando anche una contraddizione nel cuore dell’industria petrolifera europea. Mentre i principali produttori parlano sempre più della necessità di ridurre le emissioni e passare a un’energia più pulita, il loro business legato ai combustibili fossili inquinanti sta diventando sempre più redditizio a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il titolo quotato al Ftse 100 di Londra prosegue in rialzo del 3,7% a 496 sterline per azione.

Grazie alla crescita degli investimenti ed i prezzi elevati di gas e petrolio, la società ha presentato un outlook sugli utili per azione in rialzo del 12% all’anno fino al 2025.

L’utile netto rettificato di BP è stato di 4,81 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022, in calo rispetto ai livelli record raggiunti all’inizio dell’anno e al di sotto della stima degli analisti di 5,11 miliardi di dollari. L’indebitamento netto è diminuito per l’undicesimo trimestre consecutivo di $ 9,2 miliardi rispetto al 2022.

BP rallenta l’uscita dai combustibili fossili, il piano

Il gigante dell’energia si è impegnato ad accelerare gli investimenti sia nell’ambito dell’energia a basse emissioni di carbonio che combustibili fossili. Tuttavia, l’azienda ha rallentato il piano di uscita dal business di petrolio e gas. BP sarà meno aggressiva del previsto limitando le emissioni di carbonio.

Entro il 2030, la produzione di combustibili fossili sarà inferiore di circa il 25% rispetto al 2019, escludendo il contributo della società russa Rosneft. Si tratta di un grande passo indietro rispetto all’obiettivo del 2020 di ridurre la produzione di combustibili del 40% entro la fine del decennio.

“Stiamo aumentando i nostri investimenti nella transizione e, allo stesso tempo, negli investimenti nel sistema energetico di oggi”. Ha dichiarato a seguito della trimestrale

l’amministratore delegato, Bernard Looney.

Inoltre la società ha affermato che suddividerà equamente ulteriori investimenti tra energia a basse emissioni di carbonio e petrolio e gas, spendendo fino a $ 8 miliardi in più per ciascun settore entro il 2030. La spesa in conto capitale annuale, per il resto del decennio, potrebbe essere leggermente superiore a quanto precedentemente pianificato, compresa tra $ 14 miliardi e $ 18 miliardi all’anno.