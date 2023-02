Binance: stop ai depositi e prelievi in dollari USA

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, sospende temporaneamente i depositi e i prelievi di dollari USA tramite conti bancari, annunciando al contempo che si impegnerà a riavviare presto il servizio.

Secondo un portavoce di Binance, la sospensione inizierà domani, mercoledì 8 febbraio.

Non sono stati forniti motivi specifici per la sospensione. I trasferimenti bancari con altre valute fiat, come gli euro, non sono interessati, ha dichiarato il portavoce.

“Vale la pena notare che solo lo 0,01% dei nostri utenti attivi mensili utilizza i trasferimenti bancari in USD, ma stiamo lavorando duramente per riavviare il servizio il prima possibile”, ha detto il portavoce in una dichiarazione inviata via e-mail.

Altri metodi di acquisto e vendita di criptovalute su Binance, come carte di credito, Google Pay e Apple Pay, “rimangono inalterati”.

Binance US, un’entità separata progettata per gli utenti statunitensi, ha dichiarato di non essere interessata dalla sospensione.

Le società di criptovalute hanno avuto difficoltà a trovare partner bancari per facilitare l’invio di denaro per l’acquisto e la vendita di asset digitali.

Dopo il crac di FTX, le banche sono state messe in guardia dalle autorità di regolamentazione federali sui rischi di fare affari con le società di criptovaluta.

Mentre alcune banche “stanno ritirando il loro sostegno alle criptovalute, altre si stanno muovendo”, ha dichiarato su Twitter l’amministratore delegato di Binance, Changpeng Zhao, in risposta all’annuncio del gruppo. “Alcune battute d’arresto erano attese dopo gli incidenti dello scorso anno”.

Il mese scorso, Binance ha dichiarato che il suo partner bancario Signature Bank gestirà le transazioni degli utenti solo se superiori a 100.000 dollari, in quanto il prestatore diminuisce la sua esposizione ai mercati degli asset digitali.

La banca con sede a New York ha dichiarato a dicembre di voler tagliare fino a 10 miliardi di dollari di depositi dai clienti di criptovalute.