Non è certo una novità che gli orologi di lusso siano considerati da molti un investimento alternativo a quelli più tradizionali come l’oro, azioni e obbligazioni. Beni da collezione, come gioielli, borse e opere d’arte, ma anche ottimi investimenti in grado di raddoppiare il proprio valore, come confermato da BCG e WatchBox, piattaforma globale di orologi di lusso da collezione, nello studio Luxury Preowned Watches, Your Time Has Come.

I dati parlano chiaro: i prezzi medi degli orologi di lusso usati, nonostante le flessioni dei mercati durante la pandemia e la guerra in Ucraina, sono cresciuti a un tasso annuo del 20% a fronte di una crescita dell’8%, per fare un confronto, dell’indice S&P 500.

Nel 2021, secondo lo studio, il mercato degli orologi di lusso usati è riuscito ad assorbire un terzo dei 75 miliardi di dollari del mercato complessivo degli orologi di lusso. E i motivi di questa crescita importante sono diversi, a cominciare dal fatto che i nuovi prodotti non sono accessibili con facilità. Anzi, spesso occorre mettersi in lista d’attesa, attendere mesi e mesi prima di poter aggiungere alla propria collezione un’ultima uscita di marchi di lusso come Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet.

Perché si preferiscono gli orologi di lusso usati?

Le condizioni dei modelli di lusso usati, invece, sono spesso immediatamente disponibili e in condizioni pari al nuovo o quasi. Queste caratteristiche aumentano il valore dei modelli usati, in molti casi venduti a un prezzo da 1,5 a 2 volte superiore rispetto ai modelli nuovi.

Filippo Bianchi, Managing Director e Partner di BCG, ha spiegato che “nonostante le più ampie flessioni dei mercati osservate durante la pandemia, un portafoglio di investimento (o un caveau!) composto da Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet ha visto il proprio valore crescere del 20% annuo fra il 2018 e il 2022, rispetto a un tasso annuo dell’8% per l’indice S&P 500. Lo stesso portafoglio è andato meglio del mercato azionario anche durante periodi di recessione, ad esempio fra il 2007 ed il 2009, dimostrando periodi di recupero di valore più rapidi a valle della crisi“.

A favorire la crescita del mercato dell’usato sono state alcune piattaforme di rivenditori online, nate proprio per mettere in contatto acquirenti e venditori in modo più facile e diretto rispetto ad aste e negozi. Il futuro, insomma, sembra essere online come confermano le previsioni fatte da BCG e WatchBox, secondo le quali le vendite online sono destinate a rappresentare quasi il 60% del mercato degli orologi di lusso di seconda mano entro il 2026.

La crescita del valore varia a seconda dei marchi e dei modelli. I più ricercati e gettonati sono il Nautilus di Patek Philippe, il Royal Oak di Audemars Piguet, il Daytona e il GMT-Master II di Rolex, generalmente venduti fino al 200% del prezzo di mercato di prima mano.

Gli ambitissimi Rolex Cosmograph Daytona, ad esempio, sono stati recentemente venduti con prezzi tra i 24.250 e i 38.500 dollari a fronte di un prezzo al dettaglio di 14.800 dollari.

Gli orologi di lusso più costosi al mondo

Ma quali sono gli orologi più costosi al mondo?

Ecco i principali, con prezzi che vanno dai 55 milioni di dollari per il Graff Diamonds Hallucination ai 2 milioni di dollari del Franck Muller Aeternitas Mega 4:

Graff Diamonds Hallucination (55 milioni di dollari) Graff Diamonds The Fascination (40 milioni di dollari) Breguet Marie-Antoinette No. 1160 (30 milioni di dollari) Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette (26 milioni di dollari) Patek Philippe Henry Graves Supercomplication (24 milioni di dollari) Jacob & Co. Billionaire III (18 milioni di dollari) Rolex Daytona Paul Newman di Paul Newman (17 milioni di dollari) Patek Philippe 1518 (10 milioni di dollari) Patek Philippe Calibre 89 (5.5 milioni di dollari) Rolex Daytona 6263 Oyster Albino (4 milioni di dollari) Patek Philippe 1928 Cronografo Monopulsante (3.6 milioni di dollari) Richard Mille RM 67-02 Charles Leclerc (2 milioni di dollari) Franck Muller Aeternitas Mega 4 (2 milioni di dollari)

Come per tutte le altre tipologie di investimenti, però, è necessario informarsi ed educarsi prima di lanciarsi nell’acquisto casuale di orologi di lusso.