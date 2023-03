L’industria degli orologi di lusso usati ha ampiamente superato l’S&P 500 in termini di rendimento negli ultimi cinque anni. E secondo le previsioni, l’industria continuerà a crescere.

I prezzi degli orologi Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet si sono apprezzati in media del 20% all’anno dalla metà del 2018, superando l’andamento dell’indice S&P 500, grazie alla costante crescita del valori degli orologi di lusso usati, secondo un report di Boston Consulting Group.

Al confronto l’indice azionario di riferimento l’S&P 500 ha registrato rendimenti annuali medi dell’8% nel lasso di tempo da agosto 2018 a gennaio 2023, mentre un paniere di modelli di orologi usati dei migliori marchi svizzeri è cresciuto più del doppio, secondo il report di Boston Consulting Group e del rivenditore di orologi di lusso di seconda mano, WatchBox.

Questo nonostante i prezzi di alcuni modelli usati, tra cui Rolex Daytona, Patek Nautilus e AP Royal Oaks, siano diminuiti di ben un terzo dal picco del mercato raggiunto nel primo trimestre del 2022.

I prezzi di un paniere di orologi di lusso tra cui FP Journe, H. Moser & Cie e De Bethune, quest’ultimo piccolo produttore svizzero di proprietà di WatchBox, hanno avuto un rendimento del 15% nello stesso periodo.

Il report di BCG presenta gli orologi di lusso usati come asset class alternativa ad azioni, obbligazioni, arte e vino.

Per un lungo periodo di tempo, le azioni hanno sovraperformato gli orologi come tipo di investimento. L’S&P 500 ha avuto un tasso di crescita annuo composto del 12% tra il 2012 e il 2022, mentre gli orologi Rolex, Patek e AP hanno registrato un rendimento in media del 7%.

Il boom del mercato degli orologi usati nel 2022: Rolex, Patek Philippe e AP in cima

Il boom dei prezzi degli orologi sul mercato “second hand” ovvero di seconda mano ha subito un’accelerazione durante il periodo di pandemia quando i consumatori, in particolar modo i Millennial e la Gen Z, a corto di soldi e bloccati a casa, hanno scoperto un nuovo hobby costoso, ovvero collezionare orologi svizzeri.

“Il valore e la trasparenza sono i driver del mercato di seconda mano e questo è stato driver di liquidità”, ha dichiarato in un’intervista Sarah Willersdorf, partner di BCG a New York.

Più del 60% delle transazioni sono avvenute online rispetto al 15% dei nuovi acquisti. Mentre gli uomini costituiscono ancora la maggioranza degli acquirenti, il numero di collezionisti donne e giovani sta crescendo rapidamente, ha aggiunto.

WatchBox, con sede a Filadelfia, è uno dei più grandi rivenditori di orologi di lusso usati al mondo, opera negli Stati Uniti, Svizzera e Hong Kong e ha dei finanziatori di alto profilo tra cui la leggenda della NBA Michael Jordan e l’investitore attivista Bill Ackman.

Il mercato secondario degli orologi di lusso è cresciuto fino a 24 miliardi di dollari nel 2022 rispetto al mercato primario che valeva 55 miliardi di dollari.

Il mercato degli orologi di lusso usati supererà il mercato primario

Secondo le previsioni di BCG il mercato degli orologi di lusso usati crescerà del 9% all’anno fino a raggiungere i 35 miliardi di dollari entro il 2026, grazie all’aumento dei prezzi e la crescita dei collezionisti.

Mentre secondo le stime di LuxeConsult, società di consulenza svizzera indipendente, le vendite di orologi di lusso usati supereranno il mercato primario entro il 2033, con un aumento delle vendite fino a 85 miliardi di dollari.

Spesso soprannominato il “mercato grigio”, il mercato degli orologi di lusso usati è stato potenziato a dicembre quando il gigante svizzero Rolex ha dichiarato che avrebbe iniziato ad autenticare gli orologi usati per la rivendita attraverso la sua rete di rivenditori autorizzati.