Mercati, Goldman buy su azionario ma attenti a correzione estiva

Malgrado il rallentamento della crescita globale, nel secondo trimestre le asset class rischiose hanno registrato buoni risultati, supportate dalle aspettative di tagli dei tassi di interesse e dal rally delle megacap tecnologiche. Goldman Sachs conferma l’outlook positivo sui mercati azionari, ma sottolinea il rischio di una battuta d’arresto in estate. Vediamo le motivazioni di questo monito e le previsioni della banca d’affari per la seconda metà dell’anno.

Scenario mercati resta favorevole

“La nostra visione macroeconomica di base per il secondo semestre rimane favorevole, con una modesta ripresa della crescita, un’ulteriore normalizzazione dell’inflazione e tagli – dei tassi – da parte delle banche centrali”, spiegano gli analisti di Goldman.

“Continuiamo a pensare di trovarci in uno scenario di fine ciclo precoce, che potrebbe durare, considerando lo stato di salute del settore privato. Di conseguenza, i rischi di una recessione e di un mercato ribassista sono rimasti bassi.”

Possibile correzione azionario in estate

Eppure, dopo il rally del primo semestre trainato da pochi titoli tecnologici a grande capitalizzazione, l’azionario sta andando incontro al “rischio di una battuta d’arresto in estate”.

Questo, a causa di una “combinazione di dati più deboli sulla crescita, aspettative già scontate di banche centrali più accomodanti e crescente incertezza politica in relazione alle elezioni statunitensi.”

L’outlook di Goldman Sachs sui mercati

Alla luce di queste considerazioni, Goldman ha aggiornato l’outlook sulle asset class rischiose a tre mesi. Ora equity e materie prime hanno entrambe raccomandazioni Neutral, in linea con cash, titoli governativi a 10 anni e settore del credito.

La banca americana resta propensa al rischio sull’orizzonte temporale dei 12 mesi, con un giudizio Overweight per azionario e commodity, Neutral su liquidità e government bond e Underweight sul credito.

Attenzione a peggioramento quadro macroeconomico

Uno dei fattori di rischio riguarda le “bad news” sul fronte macroeconomico, che finora sono state accolte come “buone notizie” da parte degli investitori. Questo perché un raffreddamento dell’economia dovrebbe convincere le banche centrali ad abbassare i tassi, con effetti positivi nel lungo termine per le attività rischiose. Generalmente, infatti, i cicli di allentamento monetario sono favorevoli all’azionario finché l’economia cresce.

Tuttavia, le cattive notizie potrebbero tornare ad essere interpretate come tali, in caso di eccessivo peggioramento o di un minore “cuscinetto” della politica monetaria. Focus soprattutto sulla stagione di trimestrali in corso, che per il momento non ha fornito indicazioni molto confortanti, e sulle elezioni statunitensi di novembre.

Escluso scenario ribassista sui mercati

In ogni caso, secondo Goldman, il rischio è quello di una “correzione”, e non di un mercato ribassista (ribassi superiori al 20%) nella seconda metà dell’anno. Un moderato rallentamento della crescita, in presenza di un settore privato robusto e del cuscinetto legato all’allentamento monetario, dovrebbe comportare rischi limitati per l’azionario.

Nello scenario base i tagli dei tassi, l’ottimismo per l’AI e la possibile ripresa della crescita nell’ultima parte dell’anno potrebbero supportare le valutazioni, sostenendo in particolare i multipli dei titoli più “ritardatari”.