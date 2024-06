I dati sul mercato del lavoro americano in uscita venerdì rappresentano uno dei principali market mover di questa settimana, insieme alla riunione della Bce. Il rapporto sull’occupazione di maggio, che comprende indicatori chiave come i nonfarm payrolls (le buste paga nel settore non agricolo) e il tasso di disoccupazione, forniranno segnali utili alla Fed in vista delle prossime riunioni di politica monetaria, per decidere se e quanto tagliare i tassi di interesse quest’anno. Ecco le previsioni sul job report e le indicazioni emerse dagli ultimi dati macro diffusi negli Usa.

Le stime su nonfarm payrolls e tasso di disoccupazione

Secondo il consensus degli analisti, a maggio il mercato del lavoro statunitense ha creato 185 mila nuovi impieghi, rispetto ai 175 mila del mese precedente. Il tasso di disoccupazione è previsto stabile al 3,9%.

La crescita annua dei salari medi orari dovrebbe a sua volta rimanere invariata sui livelli di aprile, anch’essa pari al 3,9%. Su base mensile gli analisti si attendono un aumento dello 0,3%, contro il +0,2% del mese precedente.

Segnali di raffreddamento dagli ultimi dati macro

Oggi, nel frattempo, è stato pubblicato il rapporto Adp di maggio sulle nuove buste paga nel settore privato, che ha evidenziato un incremento di 152 mila unità. Il dato è inferiore alle previsioni degli economisti, che si attendevano 175 mila nuovi impieghi. La rilevazione di aprile è stata corretta da 192 a 188 mila unità.

Il rapporto di oggi segue i dati deboli dei giorni scorsi relativi all’indice Ism manifatturiero di maggio e alle offerte di lavoro di aprile. Il primo è sceso da 49,2 a 48,7 punti, segnalando una contrazione più marcata a dispetto delle attese che prevedevano un miglioramento verso la stabilizzazione del comparto. Il report Jolts, a sua volta, ha mostrato ad aprile un numero di posti vacanti inferiore alle stime (8,059 milioni vs 8,35 mln), con una correzione al ribasso della lettura di marzo (da 8,488 a 8,355 milioni).

Le previsioni sui tagli dei tassi della Fed

Nel complesso, gli ultimi dati macro diffusi negli Stati Uniti hanno evidenziato un parziale raffreddamento dell’economia, con un’attività produttiva più debole nel settore manifatturiero e un mercato del lavoro più tiepido (aspettando venerdì). I mercati hanno accolto questi segnali positivamente, interpretandoli come fattori che potrebbero spingere la Fed ad un allentamento più rapido della politica monetaria restrittiva.

Per questo motivo, i trader hanno incrementato le scommesse sulle riduzioni dei costi di finanziamento quest’anno, come emerge dai future sui Fed Funds, che prezzano un abbassamento complessivo di 46 punti base entro fine 2024 (quasi due tagli da 25 bp), rispetto a 32 bp di una settimana fa. La probabilità di una mossa già a settembre si è riportata sopra l’80%, a fronte del 50% circa della scorsa ottava.

Ricordiamo che i tassi di riferimento si trovano attualmente nel range 5,25-5,50%, sui massimi da oltre 20 anni, dopo il ciclo di inasprimento portato avanti fra marzo 2022 e luglio 2023.

La Fed si riunirà la prossima settimana e annuncerà le proprie delibere il 12 giugno, insieme alle nuove proiezioni macroeconomiche e alle previsioni dei funzionari sui tassi (dot plot). Lo stesso giorno verrà diffuso anche il dato sui prezzi al consumo Usa di maggio, previsti stabili al 3,4% (dato core in rallentamento dal 3,6 al 3,5%), dopo i segnali di ottimismo sul fronte inflazione emersi dall’ultimo core Pce.