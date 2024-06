Negli ultimi anni, il gigante statunitense Intel ha perso terreno nei confronti di rivali come Nvidia e AMD nella produzione di chip per l’intelligenza artificiale (AI). Il CEO Pat Gelsinger ha espresso chiaramente l’obiettivo di Intel di recuperare la posizione di leadership nel settore dei semiconduttori, un traguardo che sembra più vicino grazie agli sforzi recenti dell’azienda.

La Sfida di Intel nel Settore dei Chip

In occasione della conferenza tecnologica Computex a Taipei, Pat Gelsinger ha dichiarato: “Vogliamo costruire i chip di tutti, i chip per l’IA di tutti. Vogliamo che siano costruiti sfruttando le fabbriche negli Stati Uniti”. Questo annuncio segue un periodo difficile per Intel con la divisione delle fonderie che ha registrato una perdita operativa di 7 miliardi di dollari nel 2023, un peggioramento rispetto all’anno precedente. In occasione della stessa conferenza anche Nvidia ha presentato il suo ultimo modello di chip per AI, Rubin.

Nonostante fosse il più grande produttore di chip al mondo fino al 2017, Intel è stata superata prima da Samsung Electronics e poi da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), che è diventata la più grande fonderia per fatturato nel 2023.

La strategia

“La prima mossa è riacquistare di nuovo la nostra posizione di leadership, perché molte delle perdite sono associate alla tecnologia di processo non competitiva”, ha spiegato Gelsinger. Intel sta puntando su finanziamenti significativi dal CHIPS and Science Act dell’amministrazione Biden, da cui riceverà un sostegno di 8,5 miliardi di dollari e un potenziale aggiuntivo di 11 miliardi di dollari. Questi fondi sono cruciali per avanzare nella produzione e nella ricerca e sviluppo dei semiconduttori.

Gelsinger ha sottolineato l’importanza di questi investimenti: “Il capitale è fondamentale. Abbiamo detto che dobbiamo avere competitività economica se vogliamo costruire queste fabbriche negli Stati Uniti, e questo è ciò che ha fatto il CHIPS Act. Ha creato condizioni paritarie se dovessi costruire una fabbrica in Asia rispetto agli Stati Uniti”.

Intel lancia Xeon 6

Oltre a migliorare la capacità produttiva, Intel sta cercando di recuperare il terreno perso nel campo dell’IA, dove Nvidia e AMD attualmente dominano il mercato. Durante la conferenza Computex, Gelsinger ha presentato il nuovo processore Xeon 6 per i data center, che offre miglioramenti significativi in termini di prestazioni ed efficienza energetica rispetto al suo predecessore. “Xeon 6 è stato un grande passo avanti nella nostra competitività non solo per mantenere il nostro mercato, ma anche per recuperare alcune delle opportunità di mercato che abbiamo perso”, ha dichiarato Gelsinger.

Con l’ausilio di nuovi prodotti e tecnologie di processo avanzate, Intel mira non solo a riconquistare la leadership del settore, ma anche a migliorare la propria redditività. “E man mano che superiamo questo ostacolo e torniamo alla leadership nel processo di produzione, avremo anche una redditività molto migliore”, ha commentato Gelsinger. Intel sembra determinata a riscrivere il proprio futuro, puntando su innovazione, investimenti strategici e una rinnovata competitività nel mercato dei chip per l’IA.

