Il titolo Meta Platforms sta registrando dei guadagni sostenuti da inizio anno dopo la riorganizzazione presentata dal ceo, Mark Zuckerberg per rendere il gigante dei social media più snello, più efficiente e più deciso.

Zuckerberg, che ha trascorso l’anno passato promettendo un futuro nel mondo digitale chiamato metaverso, ma nella call con con gli investitori, mercoledì scorso, il focus è rimasto sulle questioni nell’immediato, come l’invio agli utenti dei video più pertinenti al momento giusto e infine la realizzazione di entrate dai prodotti di messaggistica. Inoltre Zuckerberg ha definito il 2023 “Anno dell’efficienza“.

“Stiamo lavorando per appiattire la nostra struttura organizzativa e rimuovere alcuni livelli di middle management per prendere decisioni più velocemente, oltre a implementare strumenti di intelligenza artificiale per aiutare i nostri ingegneri a essere più produttivi”, ha affermato Zuckerberg durante la chiamata. “Ci sarà ancora da fare per migliorare la nostra produttività, velocità e struttura dei costi”.

Il gigante social ha anche annunciato il programma di buyback (riacquisto di azioni proprie) da $ 40 miliardi, aggiungendosi ai $ 10,9 miliardi precedentemente annunciati. Nel quarto trimestre, Meta ha registrato oneri di ristrutturazione per 4,2 miliardi di dollari relativi ai tagli di posti di lavoro.

Il titolo Meta in ripresa da inizio anno

Il titolo Meta, in ripresa da inizio anno dopo l’anno peggiore nella storia della società. La società guidata da Mark Zuckerberg ha recuperato più del 40% nei primi due mesi del 2023. Attualmente il titolo prezza $ 172 per azione con un market cap di 448 miliardi di dollari.

La società madre di Facebook, Instagram e Whatsap è in netto contrasto con altre società tecnologiche che hanno visto le loro azioni svalutarsi a causa delle prospettive deludenti.

Il titolo della piattaforma social competitor di Meta, Snapchat, ad esempio, è crollato del 10% dopo aver comunicato le previsioni per un calo delle entrate nel primo trimestre del 2023. Anche nella seduta di ieri ha ceduto poco più del 3% a $10,36 per azione. Evan Spiegel, il ceo di Snap, ha spiegato che nel 2022 il settore ha dovuto affrontare un calo della domanda da parte degli inserzionisti. Al contesto difficile ha contribuito anche il cambiamento delle regole sulla privacy del sistema operativo di Apple, iOS che rende più difficile offrire annunci mirati.

Meta ha contrastato la crisi con misure tra cui il taglio di 11.000 dipendenti, ovvero il 13% della forza lavoro, a novembre nella sua prima grande ondata di licenziamenti.

L’impennata delle azioni della società è il principale contributo del rally del Nasdaq 100 di giovedì, aggiungendo oltre il 10% alla salita del benchmark, secondo i dati riportati da Bloomberg. Il benchmark tecnologico si sta avvicinando all’ingresso di un mercato (bull) rialzista mentre gli investitori accumulano titoli “growth”, scommettendo che il ciclo di rialzo dei tassi della Federal Reserve si sta avvicinando alla fine.

Zuckerberg punta sull’intelligenza artificiale

Nella call con gli investitori, mercoledì scorso, Zuckerberg ha affermato che la società sta utilizzando l’intelligenza artificiale per migliorare il modo in cui consiglia i contenuti, una strategia per rendere la piattaforma più attraente sia per gli utenti che per gli inserzionisti. Gli annunci digitali costituiscono la stragrande maggioranza delle vendite della società, in particolare da parte dei clienti della finanza e della tecnologia. E mentre le vendite pubblicitarie sono crollate, la società ha anche indicato alcuni settori, tra cui salute e viaggi, in cui le aziende spendono di più.

Le vendite del quarto trimestre sono scese del 4% a 32,2 miliardi di dollari, il terzo trimestre consecutivo di calo. Ma anche così, il totale ha superato le stime degli analisti e inoltre la società di Zuckerberg ha previsto entrate comprese tra $ 26 miliardi e $ 28,5 miliardi per il primo trimestre 2023, in linea con il consenso di $ 27,3 miliardi.