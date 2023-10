Il ceo della banca più grande degli Stati Uniti, Jamie Dimon venderà azioni di JPMorgan per la prima volta in 18 anni di carriera nella banca. Si tratta di 1 milione di azioni del valore 140 milioni di dollari circa un decimo rispetto al totale di 8,6 milioni che Dimon detiene in portafoglio. La banca ha specificato che si tratta di una vendita “per scopi di diversificazione finanziaria e pianificazione fiscale”, si legge in una nota presso la Sec. Il titolo segna un calo del 2% a 137 dollari per azione in seguito alla notizia.

Il piano di vendita di azioni JPMorgan

La vendita di titoli JPMorgan probabilmente solleverà delle domande su quanto ancora il 67enne Dimon intende rimanere al timone del colosso bancario e se è in grado di farlo, visto che in due decenni di carriera nell’istituto di credito non ha mai venduto le sue azioni.

JPMorgan ha fatto sapere che Dimon non ha l’intenzione di vendere altre azioni in questo momento e che la dichiarazione non è un segnale che il ceo si sta preparando per andare in pensione a breve.

“La mossa fa semplicemente parte della sua pianificazione finanziaria, fiscale e patrimoniale personale”, ha specificato il portavoce della banca. “Dimon continua a credere che le prospettive di JPMorgan sono molto forti e che la sua partecipazione nella società rimarrà molto significativa”, si legge nel comunicato stampa.

Il piano di vendita di azioni JPMorgan di Dimon rappresenta circa il 12% della sua partecipazione azionaria in JPMorgan. Nello specifico si tratta di 140 milioni di dollari secondo il prezzo della chiusura di giovedì 26 ottobre. La sua partecipazione vale attualmente 1,2 miliardi di dollari, escluse le altre azioni e quote che gli sono state assegnate a titolo di risarcimento ma che non sono state maturate.

Dimon, alla della banca dal 2005, ha detto che non intende ritirarsi dalla sua posizione di ceo della banca, ma la sua leadership a questo punto continuerà ad essere un oggetto di speculazione. Nel corso della sua leadership, Dimon ha dimostrato in più occasioni che è un fuori classe del settore, anche perché JPMorgan è diventata la banca la più grande degli Stati Uniti. Mentre Jamie Dimon l’ad più anziano del settore.

JPMorgan ha mostrato i muscoli lo scorso marzo, quando Dimon ha guidato il tentativo dei big bancari di Wall Street di sollevare la First Republic Bank, ai tempi sulla strada del fallimento, successivamente acquistata da JPMorgan con la benedizione del governo USA.

Chi sarà il successore di Jamie Dimon?

Jamie Dimon ha fatto sapere in più occasioni che il tema del suo possibile successore viene discusso in ogni riunione del cda, anche in sua assenza. Il suo braccio destro, Daniel Pinto, attualmente presidente e Chief Operating Officer di JPMorgan ha gestito temporaneamente la più grande banca degli Stati Uniti nel 2020 quando Dimon ha avuto un’emergenza cardiaca. Secondo il Wall Street Journal le co-responsabili dell’operazioni consumer, Marianne Lake e Jennifer Piepszak, sono le principali contendenti per il vertice della banca nel lungo periodo.

Dimon è l’amministratore delegato più pagato tra i big bancari di Wall Street. Il suo salario nel 2022, principalmente in azioni ha raggiunto i 34,5 milioni di dollari.