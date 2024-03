IPO Reddit, il titolo in rialzo del 48% nel primo giorno in borsa

La piattaforma di social media, Reddit si è quotata, ieri in borsa negli Stati Uniti, completando così una delle IPO più attese di quest’anno. Le azioni della società, riconoscibili sotto il ticker “RDDT”, hanno concluso la giornata con un rialzo del 48% a circa 50 dollari per azione. Reddit aveva fissato l’ipo a 34 dollari per azione, ma dopo pochi minuti dall’apertura degli scambi il titolo ha raggiungendo un massimo di 57,80 dollari prima di chiudere a 50,44 dollari. La società ha di conseguenza una capitalizzazione di mercato di 9,5 miliardi di dollari rispetto ai 6,4 miliardi di dollari annunciati nel giorno prima dell’ipo.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Reddit, la quotazione in borsa

La società ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 9,5 miliardi di dollari rispetto ai 6,4 miliardi di dollari annunciati nel giorno prima dell’ipo.

Il prezzo effettivo ha nettamente superato la fascia alta della forchetta, che è un voto di fiducia nei confronti della piattaforma di social media e le prospettive future da società pubblica. In totale l’IPO ha raccolto 519 milioni di dollari per Reddit e altri 229 milioni di dollari per gli azionisti esistenti che hanno venduto azioni durante il roadshow. Circa 2 milioni delle sue quote sono state assegnate anche agli utenti fedeli, conosciuti come “redditors” e ai moderatori del sito.

Secondo fonti anonime citate da Reuters la domanda di sottoscrizione è stata quattro-cinque volte superiore all’offerta.

Tuttavia in alcune comunità all’interno di Reddit come la rinomata WallStreetBets i messaggi degli utenti non sono particolarmente incoraggianti, consigliando di evitare l’acquisto delle azioni di Reddit, sulla scia di alcune decisioni prese dall’azienda per essere più restrittiva nella moderazione dei messaggi in piattaforma.

Le mosse per spingere le pubblicità

In vista dell’IPO, Reddit ha rafforzato le proprie politiche di moderazione sulla piattaforma, un tempo permissive, al fine di sviluppare la propria attività pubblicitaria, che ha rappresentato la maggior parte degli 804 milioni di dollari di vendite lo scorso anno. Reddit non ha mai realizzato un profitto annuale. Secondo i documenti normativi, nel 2023 ha registrato una perdita di 91 milioni di dollari. Durante il roadshow, Reddit ha dichiarato di voler diversificare i propri ricavi, ad esempio aggiungendo funzionalità di e-commerce e vendendo i propri dati alle società di intelligenza artificiale.