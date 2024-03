Kering precipita in borsa (-14%) dopo il profit warning

Il titolo del lusso Kering perde il 14% in borsa a 367 euro per azione in seguito al “profit warning” del gruppo attribuito ad un forte calo delle vendite di Gucci, tra i principali brand del colosso del luxury francese. Il prestigioso marchio italiano subirà una flessione delle vendite del 20% nel primo trimestre del 2024 principalmente in Asia.

Kering scatena le vendite nel comparto del lusso europeo

Il profit warning di Kering ha scatenato delle vendite pesanti nell’intero settore del lusso europeo, evidenziando la vulnerabilità dei brand di lusso alle fluttuazioni economiche del continente Asiatico. Il profit warning di Gucci si contrappone alla resilienza mostrata da altri colossi del lusso come LVMH e Hermes, che finora sono rimasti indenni alle turbolenze economiche. Ma oggi anche le azioni di LVMH cedono il 2% nella borsa di Parigi.

Questo ribasso segue l’annuncio di Kering, che prevede un calo dei ricavi del gruppo di circa il 10% su base comparabile per il primo trimestre del 2024, con le vendite di Gucci nella regione Asia-Pacifico particolarmente colpite.

Problemi in casa Gucci

Gucci, uno dei gioielli del gruppo Kering, che ha avuto degli ottimi risultati nel 2021 grazie al boom nell’era della pandemia, ha da allora faticato a mantenere la sua quota di mercato. Anche i consumatori più abbienti hanno ridotto le spese di fronte a un’inflazione mordente, orientandosi verso marchi di lusso più discreti. Il mese scorso, Kering ha registrato un calo del 6% dei ricavi relativi al quarto trimestre del 2023, a causa delle vendite in in calo anche per gli altri brand come Yves Saint Laurent, Balenciaga e Alexander McQueen. In particolare, le vendite di Gucci sono scese del 4% su base trimestrale.

Il CEO Francois Henri Pinault ha dichiarato in quel momento che il gruppo avrebbe continuato a investire nei suoi marchi, inclusa Gucci, anche a costo di ottenere margini più bassi.