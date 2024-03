La piattaforma di social media, Reddit si prepara per l’ipo a New York questo mercoledì e punta ad una valutazione di 6,5 miliardi di dollari. Secondo fonti anonime citate da Reuters la domanda di sottoscrizione è già quattro-cinque volte superiore all’offerta. Sebbene l’eccesso di sottoscrizioni non garantisca una forte performance al debutto in borsa, significa che la società è pronta a raggiungere almeno la fascia di prezzo target, compresa tra 31 e 34 dollari per azione.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Quotazione attesa a marzo

La società si quoterà al New York Stock Exchange (NYSE) il 20 marzo 2024 sotto il ticker RDDT. Questa sarebbe la quotazione più importante di una piattaforma social dall’ipo di Pinterest nel 2019. Secondo quanto riporta Reuters, la società non ha ancora rivelato quante azioni offrirà sul mercato o a quale fascia di prezzo, ma è stata valutata 10 miliardi di dollari nel 2021.

Una caratteristica unica dell’ipo di Reddit è che consentirà ad alcuni degli utenti più attivi di acquistare azioni durante il periodo di collocamento in borsa, in particolar modo agli utenti e moderatori, conosciuti colloquialmente come Redditors.

Cos’è Reddit?

Secondo i dati del report depositato presso la Sec relativi al 2023, Reddit è uno dei siti web più visitati al mondo con 267,5 milioni di utenti settimanali attivi, più di 100.000 community attive e 1 miliardo di post totali. Nel 2023 la società ha registrato un aumento delle entrate del 21% arrivando a 367,6 milioni di dollari, riducendo al contempo la perdita netta a 90,8 milioni di dollari dai 158,6 milioni di dollari del 2022.

Nello stesso periodo il ricavo medio per utente negli Stati Uniti è stato di 3,42 dollari in calo del 2% su base annua. Il social media ha attribuito il calo all’impatto della pandemia di Covid-19 sulle sue attività pubblicitarie e alla crescita della sua base di utenti internazionali.

Sam Altman tra gli azionisti di Reddit

Il maggiore azionista di Reddit è Advance Magazine Publishers, che possiede il 30,1% della società, seguito da Tencent, il colosso cinese dell’Internet con l’11%. Il terzo maggiore azionista è Sam Altman, fondatore e CEO di OpenAI, la società madre del celebre chatbot, ChatGpt. Altman possiede l’8,7% della società e ha il 9,2% del potere di voto. Nel 2014 Altman ha investito nella piattaforma social la somma di 50 milioni di dollari in un round di investimenti che ha raccolto circa 500 milioni di dollari.

​