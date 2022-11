Il ceo di Binance CZ, prepara piano di salvataggio per l’industria crypto da $1 miliardo

Il miliardario e ceo di Binance, Changpeng Zhao conosciuto anche come “CZ” ha delineato il piano di salvataggio dell’industria delle criptovalute, in forte difficoltà dopo il collasso di FTX. CZ si è impegnato ad accumulare almeno $ 1 miliardo per l’acquisto di asset in difficoltà e ha detto che farà un altra offerta per il prestatore di crypto Voyager Digital che a sua volta ha dichiarato il fallimento.

In un’intervista giovedì con Bloomberg Television, Zhao ha fornito la panoramica più dettagliata di sempre sulle varie offerte che Binance sta esaminando sulla scia del fallimento del rivale FTX.

Il piano di salvataggio di Changpeng Zhao

Il piano di Zhao consiste nella raccolta di partner per un fondo volto a sostenere promettenti progetti crittografici a corto di soldi.

“Stiamo andando con un approccio libero dove i diversi operatori del settore contribuiranno come desiderano”, ha affermato Zhao ha aggiunto che presto pubblicherà un post sul blog fornendo maggiori dettagli riguardo al fondo.

Il numero uno di Binance, che recentemente è stato duramente attaccato dall’economista Nouriel Roubini, ha detto che sta cercando di limitare i danni al settore delle criptovalute dopo l’implosione di FTX, che lui personalmente ha accelerare con un tweet del 6 novembre sui piani di vendere $ 530 milioni del token digitale di FTX.

Una domanda che Zhao ha lasciato aperta è dove sarà la sede di Binance, dicendo solo che per il momento Dubai e Parigi sono i “hub globali”.

Il crollo delle criptovalute nel 2022 a causato a Zhao una perdita di circa $ 80 miliardi, ma con i suoi $ 15 miliardi supera ancora la ricchezza di chiunque altro nel business delle criptovalute.

L’Offerta a Voyager

Inoltre, Zhao ha detto a Bloomberg, che Binance US sta pianificando di rilanciare l’offerta per le attività di Voyager. Binance competerà con l’exchange di criptovalute CrossTower e altre società per l’acquisto di Voyager.

Il crypto exchange guidato da Changpeng Zhao è anche in trattative con Genesis Global, il broker di criptovalute con sede negli Stati Uniti che sta cercando finanziamenti di emergenza per rimanere a galla. La società di intermediazione ha in bilancio 2,8 miliardi di dollari di prestiti in essere, di cui circa il 30% prestiti concessi a parti correlate, inclusa la sua società madre, Digital Currency Group di Barry Silbert.

Zhao ha affermato che un possibile crollo di Genesis potrebbe avere un impatto solo su alcuni grandi attori istituzionali e ha cercato di minimizzare il potenziale danni al settore nel suo complesso.

“Ci sarà dolore ogni volta che un giocatore cade”, ha aggiunto Zhao.