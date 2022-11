Nouriel Roubini su Binance e crypto: “È una bomba a orologeria, CZ non dovrebbe partecipare all’Abu Dhabi Finance Week”

L’economista sopranominato Dr. Doom per le sue previsioni macro pessimiste, Nouriel Roubini ha descritto le criptovalute e alcuni dei principali protagonisti nell’ambito un “ecosistema totalmente corrotto”.

In un panel in occasione dell’Abu Dhabi Finance Week di CNBC, il professore della New York University ha detto che c’erano “sette C del mondo cripto: “Concealed, corrupt, crooks, criminals, con men, carnival barkers,” (Nascosti, corrotti, imbroglioni, criminali, truffatori, imbonitori di carnevale) e l’ultimo, il ceo di Binance, Changpeng Zhao, noto anche come CZ, che ha partecipate nel panel precedente della stessa conferenza.

“La lezione delle ultime settimane è che queste persone dovrebbero essere fuori di qui“, ha aggiunto Roubini. Il ceo di Binance, Changpeng Zhao per il momento non ha risposto ai commenti di Roubini.

La recente turbolenza nel mercato delle criptovalute ha visto il crollo di uno dei più grandi crypto exchanges del mondo, FTX, con la rivelazione che quest’ultimo ha prestato i fondi dei propri clienti per pagare delle scommesse molto rischiose della sussidiaria, Alameda Research.

In seguito alla notizia della bancarotta di FTX, Il prezzo del bitcoin è sceso sotto i 17.000 dollari per la prima volta dal 2020, e alcuni temono che l’effetto domino possa diffondersi fino a eliminare dal mercati altri grandi protagonisti come Crypto.com. L’amministratore delegato dell’azienda ha smentito all’inizio di questa settimana.

Ricordiamo anche che Binance ha inizialmente suggeriva di acquistare il rivale FTX dopo l’annuncio del fallimento per poi di ritirarsi dall’accordo.

“Non posso credere che CZ e Binance abbiano una licenza per operare negli Emirati Arabi Uniti. È bandito nel Regno Unito, è indagato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per riciclaggio di denaro”, ha detto Roubini.

Roubini ha continuato a criticare il CEO di Binance, esprimendo il suo stupore per il fatto che “era sullo stesso palcoscenico e ha la residenza nel paese“, riferendosi agli Emirati Arabi Uniti. “I regolatori dovrebbero riflettere attentamente”, ha proseguito Roubini. “È una bomba a orologeria.”

Binance riceve l’autorizzazione dalle autorità di regolamentazione di Abu Dhabi

Nel frattempo, Binance ha ricevuto l’autorizzazione per i servizi finanziari dall’autorità di regolamentazione dei servizi finanziari di Abu Dhabi, l’Abu Dhabi Global Market.

Dubai, la capitale commerciale degli Emirati Arabi Uniti, ha concesso all’exchange di criptovalute il via libera all’inizio dell’anno. A settembre le autorità di regolamentazione hanno aggiornato il status del crypto exchange da una licenza provvisoria a una licenza di prodotto minimo vitale, che gli ha permesso di offrire una varietà di servizi di asset virtuali agli investitori.

FTX aveva anche pianificato di avviare operazioni a Dubai, ricevendo una licenza parziale dall’emirato del Golfo a marzo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno implementato una serie di riforme e strutture per diventare un hub crittografico, anche se nello stesso tempo altri paesi e governi hanno lanciato l’allarme sui rischi del settore.

A settembre, Reuters ha riferito che nel 2020 i pubblici ministeri federali degli Stati Uniti avevano chiesto a Binance i registri interni sui controlli antiriciclaggio, insieme alle comunicazioni che coinvolgevano CZ. Mentre il Regno Unito ha proibito alla piattaforma di crypto di operare nel territorio del Regno. I paesi hanno assunto atteggiamenti diversi nei confronti della supervisione delle società crittografiche vista la forte crescita del settore negli ultimi anni.