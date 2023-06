Goldman Sachs su Intesa SanPaolo e UniCredit: le ultime mosse

Le ultime manovre di Goldman Sachs su UniCredit e Intesa SanPaolo

Goldman Sachs continua a muoversi nei capitali di UniCredit e Intesa SanPaolo. E’ quanto emerge dalle ultime comunicazioni della Consob, relative alle partecipazioni rilevanti.

In UniCredit, si apprende che il colosso bancario degli Stati Uniti detiene in data una partecipazione indiretta del 6,96%, superiore a quella precedente.

La quota è detenuta tramite Goldman Sachs International e altre 12 società controllate.

La scommessa più grande su UniCredit. I dettagli

La partecipazione di Goldman Sachs in Ucredit è così ripartita:

lo 0,84% è rappresentato da diritti di voto riferibili ad azioni.

Lo 0,32% da azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita’ di restituzione in qualsiasi momento.

L’1,93% da contratti di opzione “Put”, “Call” e “Future” e obbligazioni convertibili con date di scadenza comprese tra il 15/06/2023 ed il 15/12/2050.

con date di scadenza comprese tra il 15/06/2023 ed il 15/12/2050. Il 3,87% così ripartito: 1,69%: contratto “Future” con date di scadenza comprese tra 16/06/2023 ed il 17/12/2032; 1.25%: contratto di opzione “Call” con date di scadenza comprese tra il 16/06/2023 ed il 31/03/2035; 0.94%: altri contratti di opzione “Swap”, “Put”, “Forward” e “Call Warrant” con date di scadenza comprese tra il 16/06/2023 ed il 14/03/2033.

Intesa SanPaolo: Goldman Sachs azzera la partecipazione

Per quanto riguarda Intesa SanPaolo, dalle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti presentate dalla Consob è emerso che la partecipazione dichiarata da Goldman Sachs nel capitale della banca guidata dall’AD Carlo Messina allo 0,85%: una quota praticamente quasi azzerata, se si considera che la precedente partecipazione era pari al 6,1%.

Della quota che Goldman Sachs detiene ancora nel capitale di Intesa, lo 0,41% è rappresentato da azioni con diritto di voto.

In una sessione, per il Ftse Mib di Piazza Affari, caratterizzata dalle vendite, il titolo Intesa SanPaolo risulta tra quelli più venduti, in perdita dell’1,66% a quota 2,34 euro.

I titoli UniCredit sono anch’essi sotto pressione, a dispetto della notizia relativa alle mosse di Goldman Sachs, in un contesto in cui a essere smobilizzate a Piazza Affari sono soprattutto le banche.

Vale la pena di ricordare che la quota detenuta nel capitale di UniCredit da parte del gigante di Wall Street era stata, in precedenza, ancora più alta.

Dietrofront UniCredit dopo rally post Orcel e news buyback

Il titolo UniCredit arretra dopo i buy che sono scattati nelle ultime sessioni, e che hanno confermato la fiducia dei mercati nella strategia del numero uno della banca italiana, il ceo Andrea Orcel.

Orcel ha parlato più volte nel corso della settimana che si avvia alla conclusione, che ha visto protagonista anche l’annuncio del lancio, da parte di Piazza Gae Aulenti, della seconda tranche del piano di buyback azionario.

Il mix fattore buyback+parole Orcel ha dato una ulteriore spinta al titolo, mentre alcune indiscrezioni stampa hanno segnalato un possibile interesse di UniCredit per l’Europa dell’est.

E’ stato lo stesso banchiere a mettere in evidenza il proprio interesse nei confronti dell’Europa orientale, facendo il nome, nello specifico, di un paese dell’area.

E’ un po’, comunque, che Goldman Sachs si muove nel capitale di UniCredit e Intesa.

