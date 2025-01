Oggi Enel stacca l’acconto sul dividendo 2025. Ecco tutti i dettagli sulla cedola, sul piano di distribuzione della società oltre agli altri dividendi in calendario oggi e nelle prossime settimane.

I dettagli sul dividendo di Enel

Enel stacca oggi la prima tranche del dividendo 2025, a valere sull’utile del 2024, annunciata in occasione dell’approvazione dei risultati dei primi nove mesi.

In particolare, la società di servizi pubblici stacca una cedola di 0,215 euro per azione, in linea con l’importo distribuito nel 2024 (relativo all’esercizio 2023). L’acconto verrà messo in pagamento dal 22 gennaio.

Ricordiamo che la politica adottata dal management di Enel prevede la distribuzione del dividendo in due tranche, solitamente un acconto a gennaio e un saldo a luglio.

La politica di remunerazione di Enel

Alla luce dell’ampia visibilità sui risultati finanziari consolidati del 2024, Enel proporrà alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo complessivo pari a 0,46 euro per azione, superiore al dividendo per azione (“DPS”, Dividend Per Share) fisso minimo di 0,43 euro indicato nel piano 2024-2026.

Nel periodo 2025-2027, il Gruppo prevede che la realizzazione delle azioni strategiche si traduca in rendimenti visibili e altamente prevedibili. Di conseguenza, ha rivisto al rialzo la politica dei dividendi con un nuovo DPS fisso minimo annuo pari a 0,46 euro e un potenziale ulteriore incremento fino a un payout del 70% sull’utile netto ordinario consolidato, in caso di conseguimento degli obiettivi relativi alla generazione di cassa e solidità patrimoniale del Gruppo.

Gli altri dividendi di Piazza Affari

Oltre ad Enel, anche Snam stacca oggi l’acconto sul dividendo 2025 (a valere sull’esercizio 2024). In particolare, per Snam si tratta di una cedola da 0,1162 euro, anch’essa in pagamento dal 22 gennaio. L’impatto complessivo sul Ftse Mib, in avvio di seduta, è pari ad un calo tecnico dello 0,36%.

Di seguito, i prossimi appuntamenti con i dividendi di Piazza Affari. Per quanto riguarda il Ftse Mib, il 24 marzo Stm staccherà la quarta tranche, da 0,09 dollari, del dividendo da 0,36 dollari.