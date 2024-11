Elezioni Usa, oggi il voto: momento della verità per questi ETF

Ci siamo, è il grande giorno delle elezioni presidenziali statunitensi, un evento che avrà un grande impatto sui mercati finanziari nelle prossime settimane e nei mesi a venire. Le prime indicazioni sui risultati, attese a partire dalla tarda serata italiana, potrebbero già innescare volatilità e ribilanciamenti di portafoglio, anche se non è da escludere un esito indefinito, che condurrebbe a giorni di grande incertezza. Il tutto, dopo mesi di scommesse che hanno portato anche alla creazione di ETF dedicati, per puntare sulla vittoria di Trump o Harris nella corsa alla Casa Bianca, per i quali la resa dei conti è alle porte.

“God Bless America”, l’ETF che scommette su Trump

Per gli investitori convinti della rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti è stato costituito un ETF ad hoc dal nome particolarmente altisonante: “God Bless America”.

Come illustrato da Bloomberg, si tratta di “un fondo negoziato in borsa costituito negli Stati Uniti e finalizzato all’apprezzamento del capitale. L’ETF seleziona investimenti da un universo di titoli azionari quotati negli Stati Uniti con capitalizzazione di mercato pari almeno ad 1 miliardo di dollari, eliminando quelli che hanno enfatizzato l’attivismo politico di sinistra o liberale e le agende sociali a scapito dei rendimenti degli azionisti”.

Il prodotto scommette dunque sul fatto che, in caso di vittoria di Trump, le aziende attente alle tematiche sociali e sostenibili verranno penalizzate rispetto alle altre. Una visione coerente con l’opinione comune in merito all’agenda politica dei Repubblicani.

NANC e KRUZ: due ETF per replicare le scelte dei politici Usa

Già nel febbraio dello scorso anno, il gestore patrimoniale Subversive Capital Advisor e la piattaforma Unusual Whales hanno lanciato una soluzione originale per legare il posizionamento sui mercati alla politica statunitense, attraverso due strumenti: l’Unusual Whales Subversive Democratic ETF (NANC) e l’Unusual Whales Subversive Republican ETF (KRUZ).

Gli ETF – che riprendono i nomi dell’ex presidente democratica della Camera, Nancy Pelosi, e del senatore repubblicano Ted Cruz – ricalcano le scelte di investimento dei politici americani schierati sui due fronti, attivi a loro volta sui mercati. Nanc punta quindi sulle aziende più selezionate dai legislatori Democratici e Kruz sulle società preferite dai Repubblicani (e rispettivi coniugi), sulla base delle comunicazioni obbligatorie rilasciate alla Securities and Exchange Commission.

I due prodotti, entrambi con lo 0,75% di commissioni, cavalcano l’ipotesi che i membri del Congresso abbiano accesso a più informazioni rispetto al pubblico retail. Tuttavia, bisogna anche considerare il ritardo fra l’investimento e la comunicazione al mercato (circa 10-20 giorni).

Le società preferite da democratici e repubblicani

Curioso osservare che le decisioni dei membri politici in tema di investimento risultano spesso coerenti con l’ideologia del partito a cui appartengono. Da un lato, infatti, i rappresentati dello schieramento democratico privilegiano aziende innovative e tecnologiche, nonché società caratterizzate da un approccio sostenibile e da una maggiore attenzione alle tematiche ESG.

Viceversa, i repubblicani optano spesso per campioni della old economy, attive in settori come la finanza, l’energia, le costruzioni e i trasporti, che dovrebbero beneficiare di una politica basata sul taglio delle tasse e sulla deregulation.

Come sottolineato da Gabriel Debach, market analyst di eToro, “quest’anno l’ETF NANC ha registrato un impressionante +26,5%, superando KRUZ, che si è fermato a +13,88%. La differenza non è casuale: i democratici, attraverso NANC, hanno preferito posizionarsi in aziende tecnologiche e innovative come NVIDIA, Microsoft e Amazon, settori che hanno dominato il 2024 grazie alla domanda crescente per intelligenza artificiale e soluzioni digitali. Al contrario, i repubblicani rappresentati da KRUZ hanno privilegiato una diversificazione maggiore, mantenendo una forte esposizione su finanza ed energia, con posizioni importanti in JPMorgan e Chevron.”

Opportunità e criticità

Nel complesso, strumenti di questo tipo possono permettere di posizionarsi in maniera diversificata ed economica sul mercato, in base allo schieramento che si ritiene più credibile per la vittoria.

Dall’altro lato, è bene tenere presente che ogni investitore ha i propri obiettivi di investimento e le proprie peculiarità in termini di orizzonte temporale, necessità, appetito per il rischio. Pertanto, può risultare pericoloso tracciare gli investimenti di qualcun altro senza considerare quelle che sono le proprie esigenze e caratteristiche.

Resta poi l’ambiguità sul fatto che i legislatori possano avere conflitti di interesse e fare insider trading, sfruttando le inefficienze informative del mercato.