Disney vola in borsa dopo i conti. Ecco cosa ha annunciato il ceo Iger

Il titolo Disney segna un rialzo del 6% durante la seduta a New York in seguito ai risultati del quarto trimestre, superiori alle attese, grazie soprattutto alla spinta dagli nuovi abbonati per il servizio streaming Disney+ e l’annuncio dei tagli ai costi da 7,5 miliardi di dollari. Il titolo ha perso il 5% da inizio anno dopo un periodo turbolento legato al recente cambio dei vertici e la battaglia legale con il governatore della Florida Ron DeSantis.

“Siamo più concentrati sulla redditività entro la fine dell’anno fiscale 2024”, ha commentato il Ceo Robert Iger in un’intervista dopo l’annuncio dei risultati. Inoltre, il numero uno di Disney ha affermato che prevede di aumentare in modo significativo il flusso di cassa disponibile nell’anno fiscale 2024, avvicinandosi ai livelli raggiunti l’ultima volta prima della pandemia.

Disney, i numeri nel dettaglio

Il colosso dell’intrattenimento ha pubblicato ricavi in crescita del 5% pari a 21,24 miliardi di dollari, rispetto ai 20,15 miliardi di dollari di un anno fa. L’utile netto del quarto trimestre è stato pari a 264 milioni di dollari o 14 centesimi per azione. Dopo i costi di ristrutturazione e di altri effetti, Disney ha registrato un utile di 82 centesimi per azione.

Il suo segmento più grande, quello dell’intrattenimento, ha generato entrate per 9,52 miliardi di dollari, in crescita del 2% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa.

Il segmento “esperienze” ha fatturato 8,2 miliardi di dollari in crescita dell’11% rispetto ai 7,3 miliardi di dollari dello scorso anno. Il segmento sport, più precisamente la piattaforma ESPN, ha generato 3,9 miliardi di dollari. “ESPN è il marchio numero 1 su TikTok”, ha detto Iger nella call con gli analisti.

Il ceo Iger ha evidenziato che il mercato pubblicitario non è così “male come alcuni credono”, alimentato dalle vendite sulle piattaforme streaming Disney+ e Hulu.

Disney+, boom di nuovi abbonati

La piattaforma streaming Disney+ ha aggiunto quasi 7 milioni di abbonati a livello globale, diminuendo così la perdita nell’ultimo trimestre pari a 387 milioni di dollari, rispetto al rosso di 1,47 miliardi di dollari nello stesso perido dell’anno scorso. Iger ha attribuito il boom delle iscrizioni alla popolarità di film come “Elemental”, “Little Mermaid” e “Guardians of the Galaxy Vol. 3,”, così come la serie originale “Ahsoka” e la serie originale coreana “Moving”.

La società ha inoltre annunciato un nuovo servizio per gli abbinati ovvero un’app di streaming combinata Disney+/Hulu, che verrà lanciata a dicembre. Il servizio verrà lanciato ufficialmente alla fine di marzo 2024, secondo Iger.

Le sfide del ceo Bob Iger

Il colosso dell’intrattenimento, che quest’anno festeggia il proprio centenario dovrà anche affrontare tante sfide ancora dei temi dell’ex ceo Bob Chapek. Dopo il recente ritorno di Bob Iger al vertice della società, il ceo cerca di spingere i profitti dalla piattaforma di streaming, Disney+, affrontare il problema legato al sciopero degli attori, il calo dei visitatori del parco Disneyland in Florida dove infatti sta anche conducendo una battaglia legale con il governatore e candidato Repubblicano per le presidenziali 2024, Ron DeSantis.

“Guardando i risultati di oggi si nota che non solo i nostri parchi Disneyland in America stanno andando bene dopo un momento di difficoltà ma anche i parchi internazionali stanno andando estremamente bene, così come il nostro business delle crociere”, Ha dichiarato Iger alla CNBC.