Dimon (JPMorgan) agli azionisti, la crisi bancaria non é terminata

Lo stress sul settore finanziario causato dai due fallimenti di alto profilo (SVB e Signature Bank) negli Stati Uniti è ancora una minaccia e dovrebbe essere affrontato con una rivisitazione del processo normativo, secondo il ceo di JPMorgan, Jamie Dimon.

“Mentre scrivo questa lettera, l’attuale crisi non è ancora finita, e anche quando sarà alle nostre spalle, ci saranno ripercussioni per gli anni a venire”, ha dichiarato l’amministratore delegato di lunga data nella sua lettera annuale agli azionisti.

USA, lo stress sul settore finanziario

Ricordiamo che le recenti tensioni relative al settore bancario USA sono iniziate con il crollo della banca californiana, Silicon Valley Bank, che è stata chiusa dalle autorità di regolamentazione il 10 marzo quando i depositanti hanno prelevato decine di miliardi di dollari dalla banca.

Mentre la banca newyorkese Signature Bank è stata chiusa due giorni dopo. E in Europa, le autorità di regolamentazione svizzere hanno mediato l’acquisto di Credit Suisse da parte di UBS.

JPMorgan e altre otto banche sono intervenute per salvare First Republic depositando 30 miliardi di dollari presso la banca per evitare un totale effetto domino sulle banche regionali.

Lo stress sulle banche regionali ha portato gli investitori a suggerire che le banche “troppo grandi per fallire” sarebbero il vero beneficiario della crisi, ma Dimon ha affermato che JPMorgan vuole rafforzare le banche più piccole a beneficio dell’intero sistema finanziario.

“Qualsiasi crisi che danneggi la fiducia degli americani nelle loro banche danneggia tutte le banche, un fatto che era noto anche prima di questa crisi. Mentre è vero che questa crisi bancaria hanno “beneficiato” le banche più grandi a causa dell’afflusso di depositi che hanno ricevuto da istituzioni più piccole. L’idea che questo tracollo sia stato un bene le grandi istituti finanziari in qualche modo è assurda”, ha scritto Dimon.

Dimon avverte sulle modifiche normative

Nella sua lettera agli azionisti, Dimon ha anche messo in guardia contro modifiche istintive al sistema normativo. Ha scritto che la maggior parte dei rischi, comprese le potenziali perdite da obbligazioni detenute fino alla scadenza, erano “nascoste in bella vista”. La rete interconnessa della base di deposito di SVB era la variabile sconosciuta, ha affermato.

“I recenti fallimenti di SVB negli Stati Uniti e del Credit Suisse in Europa, e il relativo stress nel sistema bancario, sottolineano che il semplice rispetto dei requisiti normativi non è sufficiente. I rischi sono abbondanti e la gestione di tali rischi richiede un controllo costante e vigile man mano che il mondo si evolve “, prosegue Dimon.

Il ceo di JPMorgan ha chiesto una regolamentazione più lungimirante. Ha sottolineato che le obbligazioni detenute fino alla scadenza che sono diventate un problema per molte banche sono in realtà debito pubblico con rating elevato che ottiene buoni risultati secondo le regole attuali e che i recenti stress test non hanno consentito un rapido aumento dei tassi di interesse.

Inoltre, Dimon ha affermato che la regolamentazione dovrebbe essere “meno accademica e più collaborativa” e che i legislatori dovrebbero essere più cauti nel spingere alcuni servizi finanziari a non banche o alle cosiddette “shadow banks”.

Cambiamento climatico e AI

Altri due grandi argomenti che Dimon ha toccato, oltre ai risultati finanziari di JPMorgan, sono stati la necessità di investimenti in tecnologia climatica e programmi di resilienza e l’ascesa dell’intelligenza artificiale.

Dimon ha affermato che occorreva maggiore urgenza a livelli diversi per accelerare lo sviluppo della tecnologia verde, sollevando la riforma dei permessi e il dominio eminente come due aree da considerare.

“Per accelerare il progresso, i governi, le imprese e le organizzazioni non governative devono allinearsi a una serie di cambiamenti politici pratici che affrontino in modo completo le questioni fondamentali che ci stanno trattenendo”, ha scritto Dimon.

Tornando all’intelligenza artificiale, in piano dopo il lancio di ChatGPT di OpenAI, Dimon ha affermato che JPMorgan ha già centinaia di casi d’uso dell’IA, ma ha sottolineato l’importanza di fare attenzione con la tecnologia.