Dogecoin fa il botto ma c’è lo zampino di Musk

Ancora una provocazione da Elon Musk che nella giornata di ieri, con una mossa a sorpresa, ha deciso di cambiare il logo della sua piattaforma di Twitter, sostituendo l’iconico uccellino azzurro con l’immagine a fumetto dello Shiba Inu, il cane simbolo della crypto Dodgecoin.

Boom di Dogecoin

Questo curioso e completamente inaspettato cambiamento di logo ha suscitato la curiosità di molti seguaci del miliardario, innescando un vero e proprio balzo del prezzo del Dogecoin che è arrivato a guadagnare il 44% in sole 24 ore.

Tuttavia, le recenti performance della criptovaluta sono tutt’altro che positive con la meme coin che pur mostrando un progresso dell’11% da inizio anno, si trova ancora in calo di oltre l’87% rispetto al massimo storico.

Al momento, il logo e il pulsante home di Twitter risultano ancora essere rappresentati dal Dogecoin e non è chiaro se la modifica sarà permanente o se è solo l’ennesima provocazione temporanea del miliardario a capo di Tesla e SpaceX.

I tweet di Musk

In un primo momento Musk è rimasto in silenzio sulla questione, alimentando ulteriore la curiosità e la speculazione degli utenti. Tuttavia, poco dopo la modifica del logo, Elon Musk, ha pubblicato proprio su Twitter una vignetta che raffigura il Doge al volante di un’auto, che fermato da un poliziotto per un controllo d’identità, spiega che “è una vecchia foto” al poliziotto che guarda perplesso l’icona del “bluebird” presente sul documento.

Ma non solo, Elon Musk ha pubblicato anche una foto di una conversazione precedente in cui un utente di Twitter lo esortò a cambiare il logo dell’uccello azzurro con un doge. Musk ha twittato “Come promesso“.

Il cambiamento arriva dopo pochi giorni che Twitter ha iniziato a cambiare il proprio sistema di verifica legato alla “spunta blu”, con numerosi utenti che si sono visti rimuovere il “segnale di verificato” dai propri account.

D’altra parte lo stesso Elon Musk non ha mai nascosto di essere fan della crypto meme, infatti, spesso ha lui stesso contribuito con i suoi tweet ad infiammare la criptovaluta, ad esempio durante il massiccio rally del Dogecoin e delle criptovalute nel 2021. Da questo punto di vista ricordiamo che Elon Musk ha 133,5 milioni di follower su Twitter, ha spesso pubblicato post criptici sulla sua piattaforma di social media che hanno influenzato quasi immediatamente il prezzo di doge in un modo o nell’altro.

Le ragioni dietro la modifica

Venerdì Musk avrebbe chiesto a un giudice statunitense di archiviare una causa da 258 miliardi di dollari che lo accusava di gestire uno schema piramidale per sostenere Dogecoin. In tal senso, alcuni investitori avevano accusato Musk di aver intenzionalmente aumentato il prezzo di Dogecoin di oltre il 36.000% in due anni, per poi lasciarlo morire. Ricordiamo anche che SpaceX di Musk a giugno aveva iniziato ad accettare Dogecoin per alcuni prodotti dopo che la sua Tesla fece una mossa simile nel gennaio 2022.

Tuttavia, gli avvocati di Musk, secondo quanto riportato da Reuters, hanno sostenuto che gli investitori che hanno fatto causa a Elon Musk non sono mai riusciti a spiegare come il miliardario abbia sostenuto uno schema di frode, definendo la causa una “fantasiosa opera di finzione” per i “tweet innocui e spesso sciocchi” di Musk nei confronti di Dogecoin.

“Non c’è nulla di illegale nel twittare parole di supporto o immagini divertenti su una criptovaluta legittima che continua a detenere una capitalizzazione di mercato di quasi $ 10 miliardi”, hanno affermato gli avvocati di Musk. “Questo tribunale dovrebbe porre fine alle fantasie dei querelanti e respingere la denuncia”.

Questo è l’ultimo tentativo in ordine cronologico di Musk di riportare in auge la sua cripto meme preferita, ma riuscirà realmente a sostenere il suo prezzo nel lungo termine? e soprattutto qual è il suo obiettivo: una strategia mirata o un semplice gioco di speculazione?