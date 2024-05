Ethereum vola con un +8%, trainando anche Bitcoin (+2%) e altre criptovalute. I segnali di una possibile approvazione degli ETF su Ether negli Stati Uniti hanno riacceso il settore, sulla falsariga di quanto accaduto in precedenza per la più famosa valuta digitale.

Acquisti sulle criptovalute, Ethereum e Bitcoin in rialzo

Dopo il +13,9% messo a segno ieri, maggior rialzo da novembre 2022, Ether prosegue la sua scalata tornando a 3.780 dollari, poco distante dai 4.000 dollari di marzo. Bitcoin (+5% ieri) avanza invece in area 71.000 dollari e rimette nel mirino il massimo storico di $73.798 raggiunto circa due mesi fa.

A spingere gli acquisti, le speculazioni sulla possibilità che la Securities & Exchange Commission (SEC) possa approvare degli Exchange Traded Funds che investono direttamente in Ether, sulla scorta di quanto avvenuto a gennaio per Bitcoin.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la SEC avrebbe contattato almeno una borsa e un potenziale emittente di ETF spot-Ether per aggiornare alcuni documenti (19b-4) richiesti per l’iter. Un passo avanti significativo, anche se in ogni caso saranno necessari ulteriori step prima del via libera.

Cos’è Ethereum

Ethereum è una piattaforma digitale basata su una tecnologia blockchain che conserva lo storico delle transazioni, come per Bitcoin. La rete di ethereum però permette ai programmatori di costruire e distribuire applicazioni (software open-source) decentralizzate definite “dapps”, a loro volta conservate nella blockchain. Per creare le dapps si utilizzano codici denominati smart contracts, dei programmi informatici generati attraverso la Ethereum Virtual Machine (EVM).

Ethereum non è propriamente una criptovaluta, ma il funzionamento della sua rete prevede dei token denominati ether, che vengono comunemente identificati a loro volta con il nome della piattaforma.

A differenza di Bitcoin (di cui ne verranno emessi un massimo di 21 milioni) per l’emissione di Ethereum è fissato un tetto annuo di 18 milioni di ether (un quarto dello stock iniziale).

La rete è divenuta popolare soprattutto grazie ai suoi servizi finanziari decentralizzati, grazie ai quali gli investitori operano e negoziano prestiti tramite protocolli software automatizzati anziché attraverso intermediari tradizionali.

Salgono chanche ETF spot su Ethereum negli Usa

Secondo alcuni analisti, i trader si stanno affrettando ad assumere posizioni su Ethereum, poiché molti, in precedenza, avevano escluso l’ipotesi di un’approvazione della SEC. Gli esperti di Bloomberg Intelligence hanno rivisto al rialzo le chance di un ETF spot-Ether dal 25% al 75%.

Dall’altro lato, diversi fondi segnalano una maggior cautela da parte dell’autorità statunitense rispetto a quanto avvenuto in precedenza per gli ETF spot su Bitcoin. Giù nel caso della maggior criptovaluta, la SEC aveva acconsentito con una certa riluttanza al lancio degli ETF, complice una sentenza del tribunale che aveva dato ragione a Grayscale a fine 2023.

BlackRock e Fidelity, che hanno già lanciato Etf spot su Bitcoin, stanno spingendo per avviare prodotti analoghi su Ether, ampliando così la base di investitori in criptovalute.

La view di Coinbase

Nell’ultimo Monthly Outlook, pubblicato il 15 maggio, Coinbase ha esaminato il tema degli ETF spot su Ethereum.

“Gli ETF spot sono stati di fondamentale importanza per Bitcoin, fornendo chiarezza normativa e accesso a nuovi afflussi di capitale. Questi ETF hanno cambiato strutturalmente il settore, mettendo in discussione i precedenti modelli in cui il capitale veniva ruotato da bitcoin a ether fino ad altcoin – valute digitali alternative – a beta più elevato.”

Coinbase pone l’accento sul “difficile contesto normativo” ma ritiene che “l’esistenza di un ETF spot su Ethereum sia una questione di ‘quando’ e non di ‘se’.”

Una decisione su una richiesta di ETF spot-Ether dovrà essere presa entro il 23 maggio. Laddove questa domanda fosse respinta, un successivo contenzioso potrebbe comunque invertire il verdetto.

Per Coinbase, “il mercato sta sottovalutando i tempi e le probabilità di una potenziale approvazione, il che lascia spazio a sorprese al rialzo.”