Sprofondano le Borse europee sui timori che il fallimento della Silicon Valley Bank (SVB) possa propagarsi al sistema finanziario globale nonostante l’intervento del governo americano e della Fed per cercare di circoscrivere la crisi.

La borsa di Francoforte cede il 2,6%, Parigi il 2,8%, Londra il 2,3%. Piazza Affari e la borsa di Madrid segnano entrambe un (-4%) mentre il Nasdaq apre la seduta con un (+0,3%), in mattinata i futures salivano del 2%, per poi invertire rotta e rallentare notevolmente.

Il crollo delle borse e i titoli bancari a livello globale ha fatto decollare i titoli di Stato i cui rendimenti sono in picchiata: in media nell’Eurozona oltre 20 punti base sulla parte a dieci anni. Il decennale italiano scende al 4,15% (-14 punti base) ma i timori sul debito pubblico italiano provocano un aumento di quasi dieci punti dello spread con il Bund, che sale a 190 punti base.

Crac SVB, banche italiane KO. Giorgetti commenta

Biden rassicura : “I depositi degli americani sono al sicuro”

Nonostante le rassicurazione del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden sul settore bancario, il titolo Western Alliance Bancorp crolla del 78% in apertura della seduta di Wall Street, attualmente a 10 dollari per azione, il prezzo più basso dal 2013.

Interpellato dai giornalisti in presenza alla conferenza stampa, il presidente USA è stato chiesto se ci sarà un effetto domino sul settore bancario e se potrebbe spiegare perché è successo il fallimento. Joe Biden non ha risposto alle domande dei giornalisti.

Ma ha commentato: “Gli americani possono stare tranquilli: i loro depositi sono al sicuro“. Ha dichiarato Biden in merito al collasso di SVB e alle tensioni sul sistema bancario “Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti”. Ha affermato il Presidente USA in merito alle misure “rapide” prese dall’amministrazione in collaborazione con le autorità competenti per il fallimento della Sillicon Valley Bank.

Inoltre, il Presidente USA ha detto che cercherà di introdurre regolamenti più severi per le banche. E ha affermato che le persone che gestiscono banche in difficoltà dovrebbero essere licenziate.

Per quanto concerne invece gli investitori in società bancarie in difficoltà ha detto: “Gli investitori nelle banche fallite non saranno protetti. Hanno consapevolmente preso un rischio, e quando il rischio non è stato ripagato, gli investitori perdono i loro soldi”.

Il sell-off sulle banche prosegue

Le preoccupazioni per nuovi casi SVB tra le banche regionali americane si materializzano a Wall Street dove First Republic Bank cede oltre il 70% a 19 dollari per azione, dopo essere scesa del 33% la scorsa settimana, nonostante le rassicurazioni sulla sua posizione di liquidità. Peggio ancora il titolo Western Alliance Bancorp che crolla del 78% a 10 dollari per azione. A dare la misura del grado di paura sui mercati è l’indice VIX, che misura la volatilità a Wall Street, balzato ai massimi dallo scorso ottobre a quota 28 segnando un rialzo del 17%.

“La soluzione proposta da Federal Reserve, Dipartimento del Tesoro e Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) per fronteggiare il fallimento di Silicon Valley Bank (SVB) non ha frenato la perdita di fiducia degli investitori sul settore finanziario statunitense e anzi ha mostrato una diffusione anche in Europa. Neppure le parole del presidente Joe Biden, pronto a attuare qualsiasi cosa necessaria per proteggere il settore bancario, hanno avuto effetto per allentare le recenti tensioni.” Ha commentato Filippo Diodovich, Senior Market Analyst di IG.

Secondo Diodovich le misure FED e le rassicurazioni di Biden non hanno funzionato “perchè Governo e FED hanno internalizzato i problemi di SVB e di Signature Bank e delle future banche regionali in difficoltà dentro al settore bancario USA, coinvolgendo anche le banche più sane, aumentando così il rischio di insolvenza anche a tutti quegli istituti che si sono impegnati a sanare i propri bilanci.”

Ricordiamo che proprio oggi il gigante Londinese, HSBC proprio oggi ha rilevato la filiale britannica della Sillicon Valley Bank per 1 sterlina e attualmente cede poco più del 3% durante la seduta di Londa. Il governo britannico di Rishi Sunak e la Bank of England hanno annunciato di aver mediato per la vendita di SVB UK al colosso bancario HSBC.

In un comunicato firmato dal Cancelliere allo Scacchiere del Regno Unito, Jeremy Hunt, e dalla BoE si legge che “i depositi sono protetti” e che “non ci sono altre banche britanniche direttamente colpite in modo significativo da questi sviluppi”.

