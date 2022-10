Come il flop storico New Coke di Coca-Cola. Mr. Big Short Michael Burry affonda sogno metaverso di Zuckerberg

Mr. Big Short Michael Burry affonda le ambizioni sul metaverso di Meta (ex Facebook) di Mark Zuckerberg: “Seems Meta has a New Coke problem”, ha scritto Burry su Twitter, facendo un paragone tra la strategia di Zuckerberg e la ricetta “New Coke” che il colosso delle bevande analcoliche Coca-Cola lanciò nel 1985, con esiti disastrosi.

L’investitore miliardario, diventato famoso con la Grande Scommessa Short lanciata nel 2008, ovvero con la maxi puntata short da $1 miliardo sul crollo del mercato immobiliare Usa che fece guadagnare al suo fondo circa 2,6 miliardi di dollari, ha ricordato la strategia flop che Coca-Cola decise di adottare nel 1985, quando prese la decisione di sostituire la bevanda tradizionale della Coca-Cola con un’altra, appunto la “New Coke”.

La sostituzione provocò una tale protesta tra i consumatori che il gigante fu costretto a fare un brusco dietrofront, e a tornare fedele alla tradizionale vecchia ricetta. La stessa Coca Cola ha ricordato nel 2021 la propria scelta infelice, definendola “tra le cantonate più memorabili di sempre”.

Nello stesso sito Coca-Cola Italia, il fattaccio viene così descritto:

“C’è chi dice che, nel mondo del marketing, il 23 aprile 1985 verrà ricordato per sempre come ‘il giorno dell’infamia’.

Quel giorno, l’azienda annunciò di voler cambiare la ricetta della Coca‑Cola, la bevanda più amata al mondo, decidendo di correre un rischio enorme, diffondendo angoscia tra i consumatori come mai prima di allora (e dopo)”.

Il racconto continua:

“Con l’introduzione della ‘New Coke’, The Coca‑Cola Company cambiava la formula per la prima volta dopo 99 anni. L’azienda non aveva la benché minima intenzione di scatenare la tempesta di proteste che ne seguì (…) La tempesta si concluse solo alcuni mesi dopo con il ritorno alla formula originale, ribattezzata ‘Coca‑Cola Classic‘“.

Ricordando il passo falso di Coca-Cola, Mr Big Short, fondatore di Scion Asset Management, ha paragonato così su Twitter la scommessa che Meta sta facendo sul metaverso con la scelta che Coca-Cola fece annunciando la “New Coke”.

Nel tweet, Michael Burry non ha fornito alcuna spiegazione. E’ noto tuttavia come le ambizioni di Mark Zuckerberg sul potenziale ruolo di Facebook nel metaverso siano considerate da molti, di fatto, un abbaglio.

LEGGI ANCHE

Il metaverso non salva Zuckerberg, ecco di quanto è precipitata la sua ricchezza

The Big Short Michael Burry parla di ‘Bullwhip Effect’, ecco cos’è e riflessi su Fed e scelte d’investimento

Michael Burry e quel tarlo in testa che ha spinto Mr ‘Big Short’ a vendere tutto, tranne un titolo. Ecco quale

Metaverso: il chiodo fisso di Zuckerberg, che Meta sta già pagando

Meta ha già scontato lo shock metaverso, sia in Borsa, che direttamente con i suoi conti e già da qualche mese.

Ma il metaverso sembra essere diventato il chiodo fisso o, rimanendo in tema Michael Burry, la Grande Scommessa del numero uno di Meta.

Così, in un’intervista rilasciata alla Cnbc qualche mese fa, Zuckerberg ha parlato di metaverso, pronosticando un esercito di 1 miliardo di persone pronte a fare shopping con i loro avatar

“La nostra speranza, in sostanza, è riuscire a raccogliere un miliardo di persone nel metaverso, che scambino centinaia di dollari in transazioni commerciali, ognuna delle quali acquistando beni digitali, contenuti digitali, oggetti diversi con cui esprimersi, che si tratti di scegliere un vestito per il loro avatar o di altri beni digitali per la loro casa virtuale, o di oggetti con cui decorare la loro conference room virtuale, oggetti capaci di essere più produttivi in un contesto virtuale e di realtà aumentata, e attraverso tutto il metaverso”, aveva detto Zuckerberg, parlando con Jim Cramer, conduttore della trasmissione “The Mad Host”, in onda sulla CNBC.

Vale la pena ricordare, che il fondo di Michael Burry Scion Asset Management aveva scommesso sul titolo Metaplatform. Poi, le vendite, di cui si è appreso ad agosto, quando l’hedge fund ha depositato presso la Sec un documento che ha certificato lo smobilizzo della sua posizione long sull’ex Facebook durante il secondo trimestre di quest’anno.

La quota investita in Meta aveva un valore di $12,9 milioni circa.

Le dichiarazioni -e i tweet di Michael Burry- sono attentamente monitorati dal mercato. La storia della sua Grande Scommessa è stata raccontata nel libro di Michael Lewis ‘The Big Short’ e nel successivo film La grande scommessa.