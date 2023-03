Block di Jack Dorsey nel mirino di Hindenburg, -10% in borsa

La società tecnologica fondata da Jack Dorsey, Block crolla del 1o% in borsa in seguito al report di Hindenburg Research, il quale ha annunciato che ha piazzato una scommessa “short” sulla società di pagamento. Il venditore allo scoperto, Hindenburg Research, lo stesso che ha accusato il Grouppo Adani di frode fiscale e manipolazione del prezzo delle azioni, sostiene che Block ha favorito le attività criminali, ha operato con controlli blandi e soprattutto ha gonfiato “altamente” la base di utenti della Cash App, un metrica chiave relativa alla performance.

Il venditore allo scoperto ha descritto i sistemi interni di Block come un “approccio da “Wild West” relativo alla compliance”.

Hindenburg accusa Block di frode contro consumatori e governo USA

Il venditore allo scoperto accusa Block (precedentemente Square) di essere stata ” disponibile ad facilitare la frode contro i consumatori e il governo, evitare la regolamentazione, mascherare prestiti e commissioni predatori come tecnologia rivoluzionaria e ingannare gli investitori con metriche gonfiate”.

“La nostra indagine durata 2 anni ha concluso che Block ha sistematicamente approfittato dei dati demografici che invece afferma di aver aiutato”, si legge nel report di Hidenburg. La società di ricerca ha inoltre dichiarato che l’applicazione Cash App di Block ha prosperato servendo clienti “non bancari”.

La ricerca sostiene che quei clienti non bancari fossero coinvolti in attività criminali o illecite. Ma non solo, secondo il venditore allo scoperto i programmi di compliance relativi alla Cash App erano piuttosto carenti.

Nell’ambito della sua indagine durata due anni, Hindenburg ha parlato con diversi ex dipendenti di Block che hanno descritto come le loro preoccupazioni sono state soppresse e mentre le preoccupazioni degli utenti ignorate, nonostante il fatto che presunte “attività criminali e frodi dilagavano sulla piattaforma”.

Il lunghissimo report di Hindenburg include schermate di sistemi interni e messaggi dei dipendenti. Ha anche evidenziato presunte false dichiarazioni finanziarie.

Fino al 35% delle entrate di Cash App deriva dalle commissioni interbancarie, secondo Hindenburg. Si tratta di circa $ 892 milioni di entrate che il venditore allo scoperto ha affermato che dovrebbero essere limitate dalla legge. Ma Secondo, la ricerca, Block evita quel limite normativo imposto alle grandi istituzioni finanziarie instradando le entrate attraverso una piccola banca.

In altre parole, il venditore allo scoperto afferma che “Block ha alimentato la redditività evitando la regolamentazione bancaria intesa a proteggere i commercianti”, citando le “commissioni interbancarie”, ovvero quelle addebitate ai commercianti per accettare l’uso di varie carte di pagamento.

Quelli sono limitati se addebitati da grandi banche che hanno oltre $10 miliardi di attività. “Nonostante abbia un patrimonio di 31 miliardi di dollari, Block evita queste normative instradando i pagamenti attraverso una piccola banca e truffando i commercianti con commissioni elevate”, si legge nel report.

Hinderburg ha anche sottolineato che i co-fondatori Jack Dorsey e James McKelvey hanno venduto collettivamente oltre 1 miliardo di dollari di azioni durante la pandemia.

Le azioni di Block sono in calo di circa il 59% rispetto a un anno fa, quando prezzavano circa $ 133 per azione. Giovedì le azioni hanno aperto a circa $ 58 ciascuna.