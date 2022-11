Cathie Wood: trauma FTX non intacca la sua voglia di crypto. Ecco qual è la sua ultima scommessa

Collasso FTX: tutti scappano dal mondo crypto? Non lei: Cathie Wood, fondatrice e ceo di ARK Invest, considerata alla stregua di una celebrity nel mondo della finanza, continua a riporre una fiducia sfrenata nel mondo delle criptovalute. Tanto che, stando a quanto riporta il sito TheStreet.com, ha fatto incetta nell’ultimo periodo delle azioni di Coinbase Global, la piattaforma di trading crypto numero uno negli Stati Uniti, quotata sul Nasdaq.

Il 2022 non è stato affatto un anno d’oro per Wood. Il suo fondo all’occhiello Ark Innovation ha perso il 63% dall’inizio dell’anno, ed è in calo del 78% dal picco testato nel febbraio del 2021.

Nonostante questo, il trend del fondo da $7,3 miliardi non ha allontanato gli investitori, che continuano evidentemente a fidarsi della gestione dei loro affari da parte di Cathie Wood. Dai dati della società di ricerca sugli ETF VettaFI, emerge infatti che Ark Innovation ha assistito nel corso dell’ultimo mese a flussi netti in entrata di $433 milioni.

Ma torniamo alla scommessa Coinbase Global di Cathie Wood. Anche per il titolo della piattaforma di criptovalute il 2022 è stato alquanto disastroso: le azioni del gruppo sono crollate YTD dell’82%, pagando la crisi che ha colpito le monete digitali e l’intera industria crypto.

Coinbase ha riportato una perdita di $544,6 milioni nel terzo trimestre: e tuttavia, che Cathie Wood abbia una predilezione per la strategia Buy The Dip non è certo un mistero, se si considera il Buy The Dip record che ha lanciato non molto tempo fa su alcune azioni tartassate a Wall Street dalle vendite.

Va detto, sottolinea l’articolo, che Coinbase ha ed è un’altra storia rispetto a quella di FTX di Sam Bankman-Fried (SBF): intanto, “non è una società creata da alcuni amici appena usciti dal college”.

Coinbase, infatti, è un’entità – a detta del sito– legittima e legittimata, con risultati finanziari che sono stati sottoposti a un processo di revisione e che, dunque, non dovrebbero nascondere nessuno scheletro nell’armadio.

La passione di Cathie Wood per il mondo crypto è risaputa: basti pensare che, lo scorso gennaio, la fondatrice di ARK Invest ha predetto che il Bitcoin arriverà a valere 1 milione di dollari entro il 2030.

E la fede riposta in Coinbase è decisamente alta: i fondi Ark hanno fatto incetta di più di 1,3 milioni di azioni di Coinbase dall’inizio di novembre, per un valore di $57 milioni.

Coinbase rappresenta inoltre la 15esima partecipazione del fondo Ark Innovation ETF e, secondo i dati di Bloomberg, in generale i fondi Ark detengono il 4,7% del flottante della piattaforma di trading.

Quest’anno, gli ETF di Cathie Wood hanno scontato il massacro che ha colpito il settore hi-tech e le azioni growth, che hanno pagato la carrellata di rialzi dei tassi lanciati dalla Fed di Jerome Powell. Risultati trimestrali spesso niente affatto convincenti hanno contribuito a zavorrare il settore.

Wood si è difesa, ricordando che la sua strategia di investimento guarda a un orizzonte temporale di cinque anni. Ma anche così, i numeri non sono dalla sua parte. Il trend annualizzato in cinque anni dell’Ark Innovation è infatti pari a un guadagno di appena lo 0,84% fino alla data del 21 novembre, rispetto al rialzo dello S&P 500, pari al 10,67%.

La performance è anche a dir poco deludente rispetto al target della stessa Wood, che punta a un ritorno annualizzato del 15% in un arco di tempo di cinque anni.

Le quotazioni di Coinbase sono state affossate nei giorni scorsi dal trauma FTX: 19 mesi dopo il lancio dell’Ipo che ha consacrato il suo debutto a Wall Street, la capitalizzazione di Coibase è scesa anche sotto la soglia di 10 miliardi di dollari, rispetto agli oltre 85 miliardi di dollari di valore di mercato nel periodo dello sbarco in Borsa.

Più di un quarto del suo valore è stato perso nel corso di appena quattro sedute.