Cathie Wood ha lanciato Buy The Dip record da febbraio. Le azioni su cui ha scommesso nel giorno da incubo di Wall Street

La fondatrice e ceo di ARK Invest Cathie Wood ha lanciato l’operazione Buy The Dip più imponente dal mese di febbraio, e proprio nella sessione da incubo di Wall Street dell’altro ieri che ha visto diversi investitori, dopo il dato shock sull’inflazione, darsi alla fuga.

Non lei che, nella sua view contrarian, ritiene, così come il numero uno di Tesla Elon Musk che, nei mesi a venire, il problema dell’economia Usa non porterà tanto il nome di inflazione, quanto quello del fenomeno opposto, ovvero di deflazione, sulla scia dell’atteggiamento aggressivo sui tassi da parte della Federal Reserve di Jerome Powell.

Nel martedì nero che Wall Street si è appena lasciata alle spalle, stando ai dati riportati da Bloomberg, Cathie Wood ha acquistato ben 27 azioni attraverso i suoi otto ETF:

lo shopping più cospicuo ha interessato le azioni di Roku, che si confermano la terza scommessa più grande su cui punta l’ETF di punta di Ark Invest, ovvero l’ETF da 8 miliardi di dollari ARK Innovation ETF (ticker ARKK).

La star della finanza ha fatto la sua mossa coerentemente con quanto aveva scritto su Twitter lunedì scorso, ovvero che, negli Stati Uniti, “si sta sviluppando una deflazione”.

“I suoi acquisti erano scesi un po’ da gennaio, ma da qualche giorno sono tornati a crescere- ha commentato a Fortune Athanasios Psarofagis, analista del mercato ETF per Bloomberg Intelligence. “L’impressione è che le convinzioni (di Wood) si siano rafforzate e che lei stia semplicemente passando dai fatti alle parole”.

Questo, mentre il suo ETF di punta ha scontato le scommesse hawkish sui rialzi dei tassi della Fed, e le successive strette monetarie che Powell & Co hanno annunciato, al punto da scivolare dall’inizio di quest’anno di oltre il 55%. Ma Cathie Wood non si è lasciata certo condizionare e ha continuato a rimanere fedele alla sua strategia, scommettendo sui titoli ‘losers’ del mercato, e smobilizzando i cosiddetti Winner.

Basta qualche numero per descrivere come la sua strategia non abbia finora pagato: Roku ha perso quasi il 71% quest’anno, mentre Butterfly Network e Zoom Video Communications – gli altri titoli oggetto del suo Buy The Dip nel martedì nero di Wall Street – sono scesi rispettivamente del 14% e del 58%. Vendute invece 1,5 milioni di azioni Signify Health, volate di circa il 160% dalla metà di giugno.

Nonostante questo, a fronte di Roku, che è stato il titolo più acquistato da Wood nella seduta dell’altro ieri, Butterfly Network e Zoom Video Communications sono stati la seconda e la terza puntata più grande lanciata dalla fondatrice, ceo e direttrice finanziaria di Ark Invest.

Il Buy the Dip di Cathie Wood è stato lanciato nel giorno in cui l’indice Nasdaq ha sofferto il calo più forte dal marzo del 2020, pagando, insieme al Dow Jones e allo S&P 500, il dato shock dell’inflazione Usa, misurata dall’indice dei prezzi al consumo.

I numeri hanno affossato la speranza che l’inflazione degli Stati Uniti abbia toccato il picco, alimentando di conseguenza il timore che la Fed di Jerome Powell continui nel suo percorso di rialzi dei tassi aggressivi.

Il prossimo annuncio sui tassi Usa è atteso in data 21 settembre: a questo punto una stretta di 75 punti base, la terza consecutiva, viene considerata inevitabile. C’è però chi scommette anche su una stretta monetaria di 100 punti base. Anche se va detto che l’altro dato che monitora il trend dell’inflazione, ovvero l’indice dei prezzi alla produzione, ha stemperato un po’ i timori.