Crac FTX: Tom Brady, Shaq e Stephen Curry nel mirino di una class action. Ecco perchè

Il crac di FTX , che ha dichiarato bancarotta e il suo ceo Sam Bankman-Fried dimessosi dopo che il suo patrimonio è crollato da $ 16 miliardi all’inizio a praticamente a zero, ha delle ricadute su diverse figure sportive coinvolte nell’exchange di criptovalute.

Tom Brady, Stephen Curry e Shaquille O’Neal sono tra le star dello sport coinvolte con FTX e tra gli imputati in un’azione legale collettiva contro la società intentata presso il distretto meridionale della Florida del tribunale distrettuale degli Stati Uniti, che sostiene che gli atleti e Bankman-Fried hanno violato la legge statale e hanno fatto subire ai consumatori più di 11 miliardi di dollari di danni in quanto hanno controllato, promosso e preso parte attiva nell’attività di marketing ‘aggressiva’ di FTX, rivelatosi in queste settimane un exchange gestito in maniera truffaldina come ammesso dal curatore fallimentare che ha preso il posto di SBF alla guida della società.

Tom Brady e la sua ormai ex moglie Gisele Bundchen sono tra i famosi investitori in FTX; i due acquisirono importanti quote azionarie nella società nel 2021 . Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers è stato ambasciatore del marchio per l’azienda e ha recitato nei suoi spot pubblicitari, ricevendo in cambio criptovaluta, mentre la Bundchen è stata nominata consulente per le iniziative ambientali e sociali dell’azienda.

La lista degli sportivi chiamati in causa è decisamente lunga. Stephen Curry, quattro volte campione NBA con i Golden State Warriors , ad esempio, ha siglato una partnership con FTX lo scorso settembre che gli ha dato una partecipazione azionaria nella società. La star del tennis Naomi Osaka ha fatto una mossa simile la scorsa primavera. Anche la star dei Los Angeles Angels, Shohei Ohtani , era un ambasciatore di FTX e avrebbe ricevuto tutti i compensi in azioni della società e criptovalute.

FTX vantava anche importanti sponsorizzazioni e accordi commerciali con squadre e leghe. Lo scorso dicembre, FTX ha stipulato una sponsorizzazione da 10 milioni di dollari con i Golden State Warriors. FTX deteneva anche i diritti sul nome dell’arena di casa dei Miami Heat ed era uno sponsor del team di Formula 1 della Mercedes. L’11 novembre, gli Heat hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che stanno terminando la loro relazione con FTX e stanno ora cercando un nuovo partner per i diritti di denominazione per la loro arena.