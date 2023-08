BYD: utili triplicati. La scommessa di Buffett entra nella Top 10

Buy sul titolo BYD dopo la pubblicazione dei conti del produttore di auto elettriche cinese su cui investe Warren Buffett, fondatore e ceo della conglomerata Usa Berkshire Hathaway.

Il gruppo cinese attivo nel mercato EV (electric vehicle) ha annunciato di aver concluso il primo semestre del 2023 con un utile netto volato di ben il 204,68% a 10,95 miliardi di yuan (l’equivalente di 1,50 miliardi di dollari), rispetto ai 3,59 miliardi di yuan riportati nei primi sei mesi del 2022.

Utili dunque triplicati per la casa automobilistica, grazie alle consegne balzate a livelli record.

Boom anche per il fatturato, cresciuto nel primo semestre del 2023 del 72,72% su base annua.

Soltanto nel secondo trimestre, stando ai calcoli di Reuters, gli utili netti di BYD sono saliti inoltre del 144,7%, a 6,82 miliardi di yuan.

Il rialzo, per avere un’idea delle potenzialità di crescita dell’azienda cinese, è stato però inferiore rispetto a quello messo a segno nel primo trimestre dell’anno, quando i profitti si erano quintuplicati.

Detto questo, gli utili del secondo trimestre si sono attestati al secondo livello più alto della storia, in linea con l’outlook della società, che aveva previsto un valore compreso tra 6,37 e 7,57 miliardi di yuan.

Immediata la reazione del titolo BYD che è scattato fino a +5,6% alla borsa di Hong Kong, salendo del 4,75% alla borsa di Shenzhen.

Proprio due giorni fa, il quotidiano Nikkei Asia aveva dedicato un articolo al fenomeno BYD facendo riferimento alla pietra miliare raggiunta dal produttore di auto elettriche made in China che, per la prima volta nella sua storia, è entrato a far parte della Top 10 delle case automobilistiche più grandi al mondo in termini di vendite.

BYD ha superato addirittura Mercedes-Benz Group e BMW, confermando la metamorfosi in atto nel mercato dell’auto, sempre più rappresentato dal segmento EV, ovvero dei veicoli elettrici:

il gruppo si è posizionato al 10° posto della classifica, forte di un boom delle vendite che, nei primi sei mesi del 2023, sono schizzate del 96% a 1,25 milioni di auto.

BYD continua a fare passi da gigante, se si considera che, nel corso del 2022, si trovava al 16esimo posto della classifica e che, nel 2021, il suo nome non era neanche presente tra le Top 20.

La crescita impressionante si deve a una strategia che si focalizza sia sul mercato premium che su quello di massa, travalicando i confini della Cina.

Nei primi sei mesi del 2023, la società ha esportato infatti più di 80.000 auto made in China, espandendosi nei mercati della Thailandia e in altri del Sud est asiatico, così come in Russia, mercato da cui le rivali giapponesi, europee e americane si sono ritirate dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

In crescita anche il margine di profitto che, stando all’analisi effettuata sugli ultimi numeri di bilancio di Reuters, è salito nel secondo trimestre del 2023 al 18,73%, rispetto al 17,86% dei primi tre mesi dell’anno.

La rivale di Tesla, così come è nota, è riuscita a crescere nonostante il contesto attuale, caratterizzato dal rallentamento della domanda e dalla guerra dei prezzi tra i colossi dell’auto, in un mercato tra l’altro, quello delle auto elettriche, sempre più competitivo.

Quest’anno, è riuscita a battere in Cina anche il colosso tedesco Volkswagen, diventando leader in patria.

Nel mese di luglio, BYD ha riportato inoltre vendite mensili a livelli record, dopo aver consegnato 700.244 veicoli nel secondo trimestre, grazie ai modelli ibridi plug-in Dynasty e Ocean e alle vendite di auto elettriche EV alimentate solo a batteria.

Tornando alla scommessa su BYD lanciata da Warren Buffett, va detto che negli ultimi mesi la conglomerata Berkshire Hathaway ha continuato a mollare in realtà la casa automobilistica, sforbiciando addirittura la quota di oltre il 56% dal 2008.