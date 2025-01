Buffett: cinque azioni su cui il guru di Omaha punta nel 2025

Nel corso della sua carriera pluridecennale, Warren Buffett si è guadagnato la propria fama di guru degli investimenti a suon di corposi rendimenti. Le sue mosse vengono attentamente monitorate dal mercato, pronto a replicarne le strategie per ottenere ritorni superiori al mercato. Sebbene negli ultimi due anni l’Oracolo di Omaha sia stato un venditore netto di azioni, per un valore complessivo di 166 miliardi di dollari, c’è un gruppo ristretto di titoli su cui Buffett, attraverso la sua Berkshire Hathaway, continua a puntare. Tra queste, la società di consulenza finanziaria Motley Fool ne ha individuate cinque: ecco quali.

Sirius XM Holdings

Una delle scommesse più interessanti di Buffett nell’ultimo periodo è l’operatore di radio satellitare Sirius XM Holdings, che ha recentemente effettuato un raggruppamento azionario in rapporto 1:10 per tornare nei radar degli investitori istituzionali.

Uno dei punti di forza di questa società è il suo monopolio legalizzato nel campo degli operatori radio satellitari autorizzati, il che conferisce all’azienda un forte potere di determinazione dei prezzi.

Inoltre, la società genera quasi l’80% del fatturato da abbonamenti e questo rende i flussi di cassa molto più affidabili, prevedibili e stabili, anche nelle fasi incerte. Infine, Sirius XM Holdings offre una valutazione interessante (meno di 8 volte gli utili attesi per il 2025), con un rendimento da dividendi prossimo al massimo storico del 5%.

Occidental Petroleum

Un’altra azienda che riscuote un crescente interesse da parte di Buffett è Occidental Petroleum. Negli ultimi tre anni, Berkshire Hathaway ha acquistato 264 milioni di azioni ordinarie della società energetica, della quale in precedenza possedeva soltanto preferred stock.

Gli oltre 30 miliardi di dollari complessivamente investiti in Chevron e nella stessa Occidental Petroleum sembrano suggerire che il guru di Omaha ipotizzi un prezzo del petrolio ancora elevato, a causa dell’offerta limitata e di una domanda ancora alta.

Occidental Petroleum genera la maggior parte dei ricavi dall’attività di drilling, per cui il prezzo spot del greggio influisce molto sulla prima linea del conto economico e sul flusso di cassa operativo (sia in positivo, sia in negativo).

Domino’s Pizza

Una società su cui Buffett sta puntando molto, con 1,28 milioni di azioni acquistate nel terzo trimestre, è Domino’s Pizza, grazie alla forte riconoscibilità del marchio e ai flussi di cassa stabili.

La campagna di marketing trasparente adottata negli ultimi anni dalla catena di pizzerie, insieme ad alcune innovazioni tecnologiche e di processo, hanno portato ottimi risultati, rafforzando la fiducia nel brand e aumentandone il valore. Inoltre, Domino’s Pizza offre considerevoli opportunità di sviluppo internazionale.

Chubb

Un altro titolo su cui l’Oracolo di Omaha punta nel 2025 è la compagnia di assicurazioni Chubb, una partecipazione su cui per mesi è stato mantenuto il riserbo.

I titoli del settore insurance sono sempre stati apprezzati da Buffett per la stabilità del loro modello operativo e per il potere di determinazione dei prezzi dei premi. Chubb, attiva nel ramo danni e infortuni, si focalizza inoltre su una nicchia di ricchi proprietari di case, che sono meno propensi a ridurre la spesa o a non rispettare dei pagamenti.

Inoltre, Chubb e le altre compagnie assicurative hanno beneficiato del ciclo restrittivo della Fed, investendo negli ultimi due anni in Treasury molto remunerativi anche nel breve termine.

Berkshire Hathaway

La quinta scommessa di Buffett è… Berkshire Hathaway. Malgrado lo stop del terzo trimestre 2024, dalla metà di luglio 2018 la società ha infatti acquistato circa 78 miliardi di dollari di azioni proprie e può continuare a farlo, grazie alla disponibilità di cassa da record (325,2 miliardi di dollari al 30 settembre).

Berkshire Hathaway non paga dividendi, quindi il buyback consente di remunerare gli azionisti di lungo periodo facendo progressivamente crescere il valore del titolo. Inoltre, la riduzione delle azioni in circolazione incrementa l’EPS della società, aumentando il suo appeal nei confronti degli investitori con focus sui fondamentali.

I movimenti di Buffett nel terzo trimestre 2024

Come sottolineato, dagli ultimi dati disponibili (quelli del terzo trimestre, concluso a settembre), emerge che Berkshire Hathaway ha continuato ad essere venditore netto di azioni, con dismissioni per circa 36 miliardi di dollari a fronte di acquisti per circa $1,5 miliardi.

Tra i movimenti più eclatanti c’è stata la riduzione della quota in Apple, di circa 100 milioni di azioni (da 400 a 300 milioni), così come il ridimensionamento del 23% della partecipazione in Bank of America. Inoltre, Buffett ha quasi azzerato la quota nella catena di cosmetici Ulta Beauty, un solo trimestre dopo l’acquisto ed è uscita quasi completamente dal rivenditore di pavimenti e accessori Floor & Decor.

Fra le altre, hanno subito tagli le partecipazioni in Charter Communications, Nu Holdings e Capital One Financial. Per contro, Buffett ha rafforzato la posizione nell’azienda di aerospazio e difesa Heico (+5.445 azioni a quasi 1,05 milioni di azioni) e ha acquistato una quota in Pool Corp (404.057 azioni), società di attrezzature per piscine.