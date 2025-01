Nvidia: record in scia ai nuovi prodotti poi il titolo inverte la rotta

Nvidia si conferma protagonista in questo inizio di 2025. Il colosso dei chip ha toccato un nuovo record in avvio di seduta a Wall Street (153,13$), salvo poi ritracciare e allargare le perdite fino al 5%, tornando sotto i 142 dollari. L’iniziale guadagno è stato alimentato dalla presentazione di nuovi prodotti, software e servizi correlati all’intelligenza artificiale. Secondo gli analisti, le novità annunciate dal Ceo Jensen Huang al CES di Las Vegas dovrebbero scavare un solco ancora più profondo con i rivali, consolidando la leadership di Nvidia nel panorama mondiale degli hardware e dei software per l’AI.

In arrivo i nuovi chip Blackwell di Nvidia

Huang ha aperto la fiera tecnologica di Las Vegas con una presentazione di 90 minuti, nel corso della quale ha annunciato una serie di novità rivoluzionarie nell’ambito dell’intelligenza artificiale, del gaming, la robotica e la guida autonoma.

Fra i prodotti, il Ceo di Nvidia ha posto l’accento sulla nuova gamma di GPU Blackwell, in particolare la RTX 5090, disponibile entro la fine di gennaio al prezzo di 1.999 dollari. Il modello di punta verrà lanciato insieme ad una versione più economica, l’RTX 5080, da 999 dollari. La RTX 5070, dal prezzo di $ 549, debutterà a febbraio, con la variante RTX 5070 Ti da 749 dollari.

Da marzo verranno lanciati anche dei laptop (Project Digits) con i nuovi processori grafici, a partire da 3.000 dollari. Le nuove macchine, sviluppate in collaborazione con la taiwanese MediaTek, forniranno agli sviluppatori hardware in grado di eseguire modelli di intelligenza artificiale molto complessi.

Accordi con Toyota e Uber per la guida autonoma

Huang ha fornito agli oltre 6.000 spettatori la propria view sulla progressiva diffusione dell’intelligenza artificiale nell’economia e nelle vite delle persone, preannunciando un futuro caratterizzato da un miliardo di robot umanoidi, 10 milioni di fabbriche automatizzate e 1,5 miliardi di auto e camion a guida autonoma. Queste innovazioni richiederanno software in grado di gestire le complessità della vita reale in modo sicuro.

Per rendere i robot più intelligenti e produrre veicoli completamente autonomi, Nvidia ha lanciato la tecnologia Cosmos. Inoltre, ha annunciato un accordo con Toyota, il più grande produttore di veicoli al mondo, che utilizzerà i chip e software Drive di guida autonoma della società americana, oltre ad un’intesa con Uber per sviluppare la guida autonoma.

Questi accordi rientrano negli sforzi di Nvidia per distribuire hardware e software a una fascia sempre più ampia di aziende e agenzie governative, diversificando ulteriormente il fatturato.

Gli sviluppi sul fronte del gaming

Ma le novità riguardano anche una storica fonte di ricavi di Nvidia, ovvero il gaming, che un tempo generava la maggior parte delle vendite.

Nvidia sta lanciando un aggiornamento delle sue GPU GeForce, create con lo stesso design Blackwell che l’azienda utilizza nei suoi acceleratori AI, per fornire ai gamer esperienze di gioco ancora più realistiche. “GeForce ha permesso all’intelligenza artificiale di raggiungere le masse e ora l’AI sta tornando a casa, su GeForce”, ha affermato Huang.

La view degli esperti sulle novità di Nvidia

La reazione degli analisti alle novità presentate da Nvidia è stata positiva. Per Stifel, che segue il titolo con raccomandazione Buy e target price $180, gli ultimi sviluppi ampliano il divario competitivo con i concorrenti e rafforzano il posizionamento in vista dei progressi nell’ambito dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei veicoli autonomi, della grafica e l’edge computing. Gli annunci, per quanto significativi, avranno però un impatto “nel lungo termine”.

Anche Wedbush (Outperform, target $175) vede un gap crescente con il resto del panorama semi-tecnologico e Big Tech, a giustificare un ulteriore “ottimismo su Nvidia e sulla rivoluzione AI complessiva”.

Secondo BofA (Buy, tp $190), l’evento sottolinea “il continuo predominio nel calcolo e nell’ecosistema dell’AI generativa”.

Per Bloomberg Intelligence, le novità in ambito gaming potrebbero aumentare la crescita dei ricavi in questo segmento (ad un forte tasso double digit) nei prossimi anni.

Secondo Benchmark Company, invece, “molti investitori speravano in aggiornamenti più concreti sui progressi della gamma Blackwell e qualche spunto sui progressi nella piattaforma GPU di prossima generazione”.