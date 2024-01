BoE: le attese per la riunione di domani, focus su tassi e proiezioni economiche

Non solo Fed e Bce, in questi giorni i riflettori sono puntati anche sulla Bank of England (BoE), che annuncerà le proprie delibere alle 13 (ore italiane) di domani. Ecco le previsioni degli analisti sulle delibere del Monetary Policy Committee (MPC) e sulle prossime mosse dell’istituto, alla luce degli ultimi dati macroeconomici sull’economia del Regno Unito.

Tassi BoE previsti stabili al 5,25%

Pressoché scontato il mantenimento dei tassi di interesse al 5,25%. Nella riunione di domani è previsto un consenso totale fra i 9 membri del Monetary Policy Committee, anche se la suddivisione dei voti rimane di difficile previsione.

Secondo Goldman Sachs, potrebbe esserci un parere a favore di un taglio, mentre è più improbabile un eventuale preferenza per un nuovo aumento dei tassi, vista la moderazione nell’inflazione dei servizi.

Oltre ai voti dei singoli membri, l’attenzione si concentrerà soprattutto sulle proiezioni aggiornate dell’istituto e sui toni della comunicazione, per eventuali suggerimenti sui futuri tagli dei tassi.

I recenti progressi economici nel Regno Unito

Il Comitato di politica monetaria esaminerà i recenti progressi significativi sui principali indicatori monitorati per valutare l’andamento dell’inflazione. Come sottolineato dagli analisti di Goldman Sachs, “il mercato del lavoro ha continuato a riequilibrarsi, anche se permane una significativa incertezza, mentre i dati recenti sia sulla crescita dei salari che sull’inflazione dei servizi hanno sorpreso significativamente al ribasso rispetto alle proiezioni della BoE di novembre”.

In particolare, le retribuzioni trimestrali del settore privato sono scese al 6,5% anno su anno già a novembre, mentre erano previste in calo al 7,2% entro dicembre, mentre l’indice dei prezzi al consumo dei servizi si è attestato al 6,4% a dicembre, a fronte del 6,9% stimato dalla BoE.

Sebbene fiacca, anche l’economia del Regno Unito ha sovraperformato le aspettative e ha evitato finora una recessione tecnica, anche se il Pil è rimasto piatto nel terzo trimestre del 2023 e molti economisti continuano a prevedere una recessione più avanti.

In arrivo le nuove previsioni della BoE

La BoE rilascerà inoltre le proiezioni aggiornate sull’economia britannica. Per Goldman, è probabile che queste mostrino significative revisioni. “Ci aspettiamo che il Monetary Policy Committee riveda al rialzo le sue previsioni di crescita, mentre le proiezioni sull’inflazione saranno probabilmente abbassate nel breve termine, alla luce dei prezzi energetici più bassi, ma alzate verso la fine dell’orizzonte di previsione.”

Goldman prevede che i funzionari mantengano l’approccio dipendente dai dati e ribadiscano che la politica monetaria “dovrà essere sufficientemente restrittiva per un periodo sufficientemente lungo”. Tuttavia, potrebbero mitigare la propensione all’inasprimento e ammorbidire in qualche modo il linguaggio politico, rimuovendo il riferimento ad “un ulteriore inasprimento della politica monetaria necessario se ci fossero prove di pressioni inflazionistiche più persistenti”.

Le previsioni di Goldman e JPMorgan sul primo taglio dei tassi

Per quanto riguarda i tagli, Goldman si aspetta il primo taglio di 25 punti base a maggio, seguito da tagli di 25 punti base ad ogni riunione fino a quando il tasso di riferimento non raggiungerà il 3% a maggio 2025.

“Nel nostro scenario di base, riteniamo che i funzionari della BoE disporranno di informazioni sufficienti sugli accordi salariali da parte del governo per l’incontro di maggio. Questo, insieme al rallentamento dell’inflazione, li convincerà ad attuare il primo taglio entro quella data”.

Per JP Morgan invece il primo taglio non arriverà prima dell’estate, presumibilmente ad agosto. Nella riunione di domani, “la BoE non chiuderà la porta a un potenziale taglio a maggio, ma non vorrà nemmeno incoraggiare le aspettative per un allentamento così anticipato”. Probabilmente l’istituto sottolineerà i “chiari progressi sull’inflazione”, ribadendo però che “è troppo presto per dichiarare vittoria e bisogna rimanere cauti nel determinare quando e quanto velocemente la politica potrà essere normalizzata”.

Anche JPMorgan si aspetta che non ci siano voti favorevoli a ulteriori aumenti dei tassi, non escludendo invece una preferenza per un taglio di 25 punti base.