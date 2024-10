BlackRock, titolo sui massimi relativi a due anni in attesa della trimestrale di venerdì

Earning Season al via con i big bancari americani ad aprire le danze. Tra i primi BlackRock, che si appresta a pubblicare i conti economico-finanziari del terzo trimestre 2024 in programma per venerdì 11 ottobre prima dell’apertura di Wall Street. Nuovo banco di prova per il gigante degli asset in gestione che potrebbe spingere il titolo quotato al NYSE all’attacco dei massimi storici toccati a novembre 2021 nel caso di notizie confortanti. Nonostante un contesto competitivo ed un mercato ricco di turbolenze, le previsioni in termini di fatturato rimangono positive, grazie anche all’impegno da parte della società di far fronte alle nuove esigenze degli investitori di reperire prodotti ESG rafforzando la propria presenza in fondi sostenibili ed alternativi.

Trimestrale in arrivo, sentiment ancora ottimista

Riflettori puntati su BlackRock, la quale ha continuato a consolidare la sua posizione dominante nell’industria dell’asset management, nonostante le sfide del 2024 non siano mancate. Il contesto macroeconomico, caratterizzato da elevati tassi d’interesse e previsioni di rallentamento dell’economia globale, mette sotto pressione numerosi settori, compreso quello finanziario. In questo scenario, gli addetti ai lavori attendono la pubblicazione dei dati relativi al Q3, prevista per l’11 ottobre prima dell’apertura di Wall Street, per valutare come BlackRock stia reagendo a queste difficoltà.

Per quanto riguarda le aspettative sui dati del Q3 2024, gli analisti prevedono una crescita moderata degli AUM nel terzo trimestre, in linea con l’andamento dei mercati finanziari globali. Tuttavia, il vero focus sarà sui margini operativi, che potrebbero subire pressioni a causa dei costi legati all’espansione in nuovi settori e mercati. Il consensus di mercato stima un EPS sul livello di $ 9,88 in calo rispetto al trimestre precedente ($ 9,99), nonché su base annua ($ 10,66). Confronto sul fatturato che risulta invece in ripresa rispetto al Q2 2024, stimato in area $ 5 miliardi, contro i precedenti $ 4,81 miliardi (+4%), e positivo anche sul paragone a 12 mesi, quando risultava pari a $ 4,52 miliardi (+10,6%).

Inoltre, BlackRock già da tempo ha deciso di impegnarsi sul fronte degli investimenti sostenibili rivelandosi uno degli elementi trainanti in questo 2024. Per questo motivo il gruppo ha deciso di avviare una strategia volta ad ampliare la propria offerta in asset alternativi e sostenibili, in linea con le crescenti richieste del mercato. Il lancio di nuovi fondi ESG e di infrastrutture dimostra l’impegno del gruppo nel mantenere un portafoglio diversificato e innovativo.

L’attenzione degli investitori sarà anche rivolta alla guidance per il quarto trimestre e al 2025, considerando le attuali incertezze macroeconomiche e il posizionamento di BlackRock per far fronte a potenziali recessioni o turbolenze di mercato. Il risultato del Q3 sarà un importante indicatore di come la società stia navigando in un periodo complesso, ma con l’opportunità di essere la chiave per un nuovo attacco ai massimi storici.

Punto tecnico sul grafico di BlackRock

Il “rompete le righe” dopo la pubblicazione dei conti trimestrali del Q2 2024 ha permesso al titolo di BlackRock quotato al NYSE di riprendere la corsa ed invertire la rotta per un 2024, fino a quel momento, sugli scudi. La performance è tornata ad essere positiva segnando al momento un +17% circa da inizio anno, portando il titolo a toccare livelli di massimo relativo a più di due anni e mezzo, non molto distanti dai record assoluti in area $ 970 toccati a novembre 2021.

Da trimestre a trimestre, lo scenario proposto dalla precedente analisi ha rispettato le aspettative in attesa della pubblicazione dei conti. Il contesto attuale gode pertanto di nuove sfaccettature che è necessario analizzare per cercare di capire quanta forza abbia consumato il trend durante l’impulso rialzista appena trascorso. Si sottolinea la presenza di un trend ancora deciso evidenziato dalla distanza verticale tra la serie storica dei prezzi e la trendline (in blu) di medio periodo.

Nel periodo estivo il prezzo ha goduto di particolare forza grazie all’uscita in rottura rialzista dalla figura tecnica del trangolo (delimitato dalle linee tracciate in bianco) che ha permesso di giungere ai nuovi massimi relativi in area $ 960. Il pattern configuratosi ha avuto modo di giungere a target fissato intorno al livello $ 940, in concomitanza di un’importante resistenza statica (in giallo), ad oggi trasformatosi in supporto a seguito della rottura. Segnali coerenti e significativi sono giunti anche dal grafico del RSI a 14 periodi, in quanto le principali movimentazioni di prezzo sono state anticipate dalla rottura delle resistenze statiche (in viola) e quella dinamica (in verde) all’interno di quest’ultimo.

Ad oggi, il titolo di BlackRock, dopo essersi consolidato al di sopra del livello chiave in area $ 940, sembra essersi momentaneamente fermato per riprendere fiato. A conferma di questo c’è stato un primo tentativo di ritracciamento dai massimi relativi verso il secondo supporto statico (in giallo) in area $ 920, ma soprattutto una mancanza di sostegno da parte dei volumi di negoziazione. Nonostante l’area di ipercomprato sul RSI, i volumi stanno tracciando una divergenza rispetto al grafico dei prezzi, suggerendo pertanto una potenziale pausa. Maggiori conferme potrebbero giungere qualora venga rotto al ribasso il primo supporto statico dell’oscillatore.

La pubblicazione dei dati Q3 2024 diventa ancora più centrale per capire se il titolo potrà rinvigorirsi e cercare un nuovo attacco verso i massimi assoluti o se invece prenderà fiato prima di un nuovo sprint. Ad ogni modo, l’outlook ed il sentiment nel medio termine rimangono ancora positivi, soprattutto in assenza di nuovi segnali di inversione.