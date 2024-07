BlackRock, outlook grafico e previsioni sui conti trimestrali

Grande attesa per la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2024 per un’altra big degli investimenti, BlackRock. Fatturato ed EPS dovrebbero infatti confermarsi in crescita grazie a maggiori ricavi derivanti da attività di intermediazione e commissioni da consulenza. Saranno sufficienti ad essere i driver per sostenere il titolo nella sua corsa verso i massimi storici?

Attesa per i conti trimestrali, le previsioni

Riflettori puntati sulla pubblicazione dei conti del secondo trimestre 2024 per il gigante degli investimenti, Blackrock, in uscita oggi 15 luglio prima dell’apertura di Wall Street. Forte l’interesse da parte degli analisti, i quali prevedono che BlackRock continui a beneficiare di una forte crescita nel secondo trimestre del 2024. A conferma, le previsioni registrano dati in crescita sia rispetto al Q1 2024, sia sul confronto a dodici mesi, in termini di fatturato ed EPS. Nello specifico, le attese (consensus Bloomberg) danno un fatturato che si assesti sui $ 4,83 miliardi contro i $ 4,73 miliardi del trimestre precedente ed i $ 4,46 miliardi del Q2 2023. L’EPS atteso per il secondo trimestre dell’anno corrente è previsto a $ 9,80, in aumento rispetto ai $ 9,06 dell’anno scorso e in calo rispetto ai $ 10,48 del Q1 2024

Elevato ottimismo dunque, sostenuto anche da quanto dichiarato nel report sulla politica d’investimento che BlackRock ha condiviso ad aprile 2024 e che, a posteriori, dovrebbe aver ripagato la strategia. La società ha intravisto infatti un potenziale di crescita in particolare per le azioni value, possibile oggetto di rivalutazione.

Outlook grafico del titolo BlackRock

In attesa della pubblicazione dei conti trimestrali relativi al Q2 2024, il titolo di BlackRock continua a muoversi in una fase di lateralità su dei livelli di massimo relativo a due anni. Essendo le attese sui conti sono molto positive, occorre capire con l’analisi dove potrà portare questo ottimismo.

BlackRock sta mostrando qualche segnale di forza e di crescita nel breve periodo, i quali, se sostenuti da conferme sulle previsioni dei conti Q2 2024, potrebbero essere il definitivo input per tentare di uscire dal movimento laterale di medio periodo. Sul grafico si denota infatti che nell’ultima settimana di contrattazioni conclusasi venerdì 12 luglio, ci sia stata la rottura del pattern a triangolo con successiva conferma al di sopra della resistenza dinamica (in blu). Questo sprint ha dato la forza necessaria per chiudere e superare l’importante resistenza statica (in giallo) in area $819.

La pubblicazione della trimestrale potrebbe essere il driver per tentare un approccio ai massimi relativi segnati a marzo 2024 ed alla resistenza creatasi in area $ 845. Seguendo il pattern a triangolo lo scenario più probabile potrebbe essere proprio un tentativo di rialzo con proiezione del prezzo verso gli $ 895, in concomitanza di una resistenza statica storica. Un’eventuale conferma potrebbe delineare il decisivo assalto ai massimi assoluti in area $ 975 in un orizzonte temporale di lungo periodo.

Ulteriore significatività si ottiene inoltre dal segnale del grafico del RSI a 14 periodi dove c’è stata la rottura della resistenza dinamica in contemporaneità a quella del triangolo sul grafico dei prezzi. Questo non comporta una conferma del pattern ma costituisce un importante segnale di forza del movimento registrato nell’ultima settimana.

Grande attesa quindi per la pubblicazione dei conti relativi Q2 2024 in quanto potrebbero giocare un ruolo chiave nei potenziali attacchi alle principali aree di prezzo e, soprattutto, nella direzionalità del trend del titolo.