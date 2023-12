BlackRock e la nuova era dei “tassi più alti”. Asset nel radar nel 2024? Tech e Giappone, ma anche corporate bond Ue

Siamo alla fine di un anno che ha regalato, grazie al rally dai minimi di ottobre, ottime performance a tutti i principali listini azionari e obbligazionari globali. Wall Street si trova vicinissima ai massimi storici, un traguardo già messo a segno da altri listini come il Dax tedesco, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib è tornato dopo ben 15 anni sopra l’area dei 30.000 punti.

Ma ora il mercato guarda già all’anno nuovo, con gli operatori che sperano che l’attuale tendenza sui mercati possa continuare anche nel 2024. Proprio per cercare di delineare i possibili nuovi sviluppi sui mercati arriva BlackRock che ha presentato il Global Outlook 2024. Quali asset monitorare? Titoli tech e giapponesi, ma anche corporate bond europei e tra i bond emergenti spunta il Messico.

“Tassi persistentemente più alti”

“Si sta delineando un nuovo mondo caratterizzato da un’inflazione più alta rispetto all’era pre-pandemica e da una politica monetaria più restrittiva. Questo è lo scenario rappresentato fin da subito Bruno Rovelli, Chief Investment Strategist di BlackRock Italia, in occasione della presentazione del nuovo outlook.

“Dopo l’accelerazione dell’inflazione in seguito alla pandemia, le banche centrali si sono viste costrette ad alzare, anche se in ritardo, velocemente i tassi di interesse e grazie a questi interventi “la crescita dei prezzi si sta rapidamente riportando verso il target del 2%“, un livello fissato come obiettivo da entrambe le banche centrali.

Ciò nonostante, secondo Rovelli, “la Bce probabilmente manterrà una politica restrittiva e quindi tassi di interesse persistentemente più elevati”, mettendo così fine al lungo periodo di tassi a zero.

Ma non solo, dalle analisi di BlackRock emerge anche che nel nuovo regime “i tassi di interesse rimarranno strutturalmente positivi anche per compensare l’impatto dei mega trend“, che come ha sottolineato l’esperto di BlackRock, “peggiorano il trade-off crescita-inflazione”.

Per queste ragioni “non torneremo al mondo dei tassi reali negativi“, con BlackRock che pensa che “ci sia troppo ottimismo da parte dei mercati sul taglio dei tassi già nella prima parte del 2024”.

L’impatto delle Mega Forze

Anche nel 2024, secondo le analisi di BlackRock, alcune Mega Forze continueranno a farla da padrona e in particolare ci stiamo riferendo a tendenze come:

L’adozione dell’ intelligenza artificiale e più genericamente di varie innovazioni tecnologiche,

e più genericamente di varie innovazioni tecnologiche, La transizione energetica verso il net zero,

verso il net zero, La contrazione della forza lavoro a causa dell’ invecchiamento della popolazione nei Paesi sviluppati,

nei Paesi sviluppati, La frammentazione geopolitica a causa di diverse tensioni geopolitiche (Ucraina-Russia e conflitto in Medio Oriente),

a causa di diverse tensioni geopolitiche (Ucraina-Russia e conflitto in Medio Oriente), La riconfigurazione delle catene di approvvigionamento a livello globale,

a livello globale, L’evoluzione del sistema finanziario.

Ecco che sono queste le Mega Forze che, secondo Bruno Rovelli, chief investment strategist per l’Italia di Blackrock Investment Institute, “determineranno lo scenario di investimento nei prossimi anni e potrebbero allo stesso tempo contribuire a mantenere un livello di inflazione più alto rispetto all’era pre-pandemia”.

Queste forze sono i fattori chiave del nuovo mondo e stanno già rimodellando i mercati. Questo lo abbiamo osservato in particolar modo con il recente boom dell’intelligenza artificiale (AI), infatti, nel grafico (qui sotto) possiamo vedere empiricamente proprio l’impatto dell’AI sull’andamento dell’indice americano S&P 500, dove è ben evidente la sovraperformance del tech statunitense (linea rossa) rispetto al listino nel suo complesso (linea gialla).

Ma questa tendenza della centralità dell’intelligenza artificiale (una rivoluzione simile alle grandi rivoluzioni industriali del passato), secondo BlackRock continuerà anche nel 2024, con il settore tecnologico che potrebbe continuare a rappresentare il principale motore di crescita degli utili societari negli Stati Uniti.

Ma anche altre mega forze stanno dando origine a nuove opportunità di investimento: ad esempio la rapida espansione della domanda di investimenti in soluzioni che possano aiutare concretamente i diversi Paesi a prepararsi, adattarsi e resistere ai diversi rischi climatici. Allo stesso tempo, la frammentazione geopolitica che stiamo osservando sta determinando un’impennata degli investimenti in settori strategici come la difesa, la tecnologia e l’energia.

Secondo le analisi di BlackRock, per l’Europa le mega forze che potrebbero rafforzarsi ulteriormente nel prossimo anno sono: la transizione verso un mondo a più basse emissioni di carbonio e la riconfigurazione delle catene di fornitura globali, due tendenze rese sempre più indispensabili in seguito agli shock degli ultimi anni dati della pandemia e dalla scoppio della guerra in Ucraina.

Portafogli più attivi

Il report di BlackRock è stato intitolato non a caso “Grabbing the wheel: putting money to working“, che letteralmente significa “afferrare il volante: mettere il denaro al lavoro”, in quanto viene ribadita proprio l’importanza di adottare un approccio più attivo alla gestione di portafoglio nel corso del 2024.

Questo è reso indispensabile secondo BlackRock dalla maggiore volatilità macroeconomica e dispersione dei rendimenti.

Come vediamo nel grafico qui sotto, nel nuovo regime sono cambiate le carte in tavola e ciò ha prodotto i suoi effetti sui risultati delle diverse strategie di portafoglio (Buy and Hold vs ribilanciamenti). In particolare, se fino al 2019 l’effetto del ribilanciamento (una o più volte all’anno) non cambiava poi così tanto l’effetto sulla performance del portafoglio, dal 2020 la situazione è cambiata.

In particolare, ora (nel nuovo regime di tassi più alti), secondo le analisi di BlackRock, si sente maggiormente l’effetto dei ribilanciamenti sui rendimenti dei portafogli.

Ciò implica che “diventa ancora più importante la selezione dei titoli da inserire nei portafogli di investimento”.

Occhi puntati su tech, Giappone e Corporate Bond UE

Ma quindi, in questo rinnovato contesto di mercato, su quali asset potrebbero puntare gli investitori nel corso del 2024?

Sul fronte azionario, BlackRock ha un sottopeso generale sul mercato azionario statunitense, con gli analisti del gestore americano che vedono il rischio che vengano deluse le speranze degli investitori sui tagli dei tassi e un atterraggio morbido dell’economia. Proprio per questo motivo, BlackRock mantiene un sottopeso anche sulle azioni europee, nonostante alcune valutazioni interessanti per esempio in alcuni titoli finanziari europei.

Sull’azionario, occhi puntati sul Giappone che potrebbe continuare anche il prossimo anno la tendenza vista nel 2023, con sovrappeso di BlackRock sui titoli azionari giapponesi, “nonostante il rischio a breve termine di un potenziale inasprimento delle politiche monetarie”.

Come dicevamo, sovrappeso sulla mega tendenza dell‘intelligenza artificiale, “con gli investimenti incentrati su questo tema che probabilmente sosterranno i ricavi e i margini”.

Neutralità sull’equity dei paesi emergenti (preferenza per i bond emergenti rispetto alle azioni) e sulla Cina.

Per quanto riguarda il comparto obbligazionario, BlackRock di recente è passata da sovrappeso a neutrale sui titoli di stato europei. Ma non solo, dato che i tassi di interesse sono visti alti più a lungo, BlackRock mantiene sovrappeso sui titoli di Stato a breve termine americani, mentre rimane neutrale su quelli Usa di lungo termine. Sul fronte dei mercati emergenti, BlackRock ha una preferenza per i bond sugli emergenti in valuta forte e questo a causa di rendimenti più elevati.