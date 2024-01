Bitcoin supera i 45.000 dollari per la prima volta in quasi due anni in attesa dell’approvazione da parte della Sec, la Consob americana, del tanto atteso ETF spot sul Bitcoin. “Le criptovalute danno il via al nuovo anno con una forte performance, con Bitcoin in rialzo di oltre il 5%, superando la soglia dei 45.000 dollari e determinando un notevole rialzo da inizio settimana per il Bitcoin, raggiungendo quasi il 9%.” Scrive in una nota Walid Koudmani, chief market analyst, XTB

Bitcoin in rally, ETF e halving i driver principali

La regina delle criptovalute ha segnato una crescita del 170% negli ultimi 12 mesi e del 6,2% da inizio anno. L’ottimismo degli investitori si basa in gran parte alla grande attesa della decisione della Securities and Exchange Commission USA, che dovrebbe esprimersi entro il 10 gennaio sull’approvazione della quotazione dell’ETF.

“Mentre il motivo esatto di questo movimento al rialzo rimane poco chiaro, scrive Koudmani, la narrativa generale nel mercato delle criptovalute è incentrata sugli ETF spot su Bitcoin con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti che attualmente sta valutando una serie di richieste con rapporti non confermati che suggeriscono che una decisione di approvare queste richieste e facilitare la quotazione degli ETF spot su Bitcoin potrebbe essere imminente, possibilmente entro la settimana. Il token è attualmente scambiato al livello più alto dall’aprile 2022, segnando un massimo giornaliero appena sotto la soglia di 46.000 dollari e da un punto di vista tecnico la situazione appare rialzista, poiché ha superato il limite superiore del trading range di 41.000-44.300 dollari e continua a guadagnare slancio, prosegue Koudmani. “Mentre aumenta l’ottimismo nel settore delle criptovalute, sembra quasi certo che un ETF sul Bitcoin verrà approvato e i dubbi principali riguardano principalmente le tempistiche.”

Ricordiamo anche che nel 2024 accadrà anche il cosiddetto “halving” ovvero il dimezzamento dei Bitcoin in circolazione, un processo che avviene una volta ogni quattro anni e storicamente ha sempre avuto un impatto positivo sulla crescita del prezzo del Bitcoin. La criptovaluta ha sempre raggiunto nuovi record dopo ciascuno degli ultimi tre halving.

Bene anche le società del settore crypto

Il strepitoso rimbalzo del prezzo del Bitcoin lo scorso anno ha parzialmente riparato alcuni dei danni causati dal crollo dei prezzi registrato nel 2022, che ha impattato l’intera industria degli crypto asset. Nel 2023 il token ha sovraperformato il mercato equity e l’oro, ma rimane al di sotto dei massimi storici di quasi 69.000 dollari raggiunti nel 2021.

Anche i titoli delle società strettamente legati all’andamento del Bitcoin sono cresciuti negli ultimi mesi. Il titolo fortemente legato all’andamento del Bitcoin MicroStrategy ha chiuso in rialzo dell’8%, mentre il miner Marathon Digital ha perso il 2% in borsa ma ha segnato un +596% negli ultimi 12 mesi. Il crypto exchange Coinbase ha perso il 9,5% nella sola seduta di ieri ma nel 2023 ha messo in evidenza un rally del 360% attualmente a 156 dollari per azione.