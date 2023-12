Juve in balia della volatilità dopo sentenza Superlega. I livelli da tenere d’occhio

Da seguire la seduta di Juventus, che rimane volatile dopo aver archiviato ieri gli scambi con un rimbalzo di oltre il 5% a quota 0,255 euro, sui massimi da 3 mesi. Intanto, oggi dopo avvio ancora all’insegna degli acquisti, il titolo mostra al momento un calo del -1,75%, in scia a prese di beneficio.

I recenti acquisti sono stati trainati dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue sulla Super Lega, che proprio ieri ha stabilito che il monopolio di Fifa e Uefa sull’organizzazione delle competizioni internazionali viola il diritto dell’Unione in materia di libera concorrenza.

Juve balza dopo sentenza UE

Subito dopo la storica sentenza della Corte Ue, abbiamo avuto subito assistito a forti acquisti sui titoli delle squadre di calcio e in particolare su Juventus, una delle squadre fondatrici del progetto Superlega, che in giornata è arrivata a guadagnare in borsa anche il 16% (massimo a 0,29 euro) per poi ritracciare e chiudere a 0,2636 euro (+5,4%).

Ricordiamo che il progetto “Superlega europea” era stato annunciato nell’aprile del 2021 da un gruppo di dodici club europei di alto livello principalmente appartenenti a Premier League inglese, Liga spagnola e la Serie A italiana.

La Superlega si pone l’ambizioso obiettivo di creare un campionato separato, esclusivo e soprattutto alternativo alla ricca Champions league gestitita dalla Uefa. Tuttavia, l’annuncio ha scatenato una forte reazione negativa da parte dei tifosi, delle associazioni calcistiche nazionali, dei giocatori e degli organi di governo del calcio, con la UEFA e le leghe nazionali che hanno minacciato sanzioni e l’esclusione dalle competizioni nazionali.

La nuova Superlega

A seguito di molte reazioni contrarie, molti club avevano iniziato a ritirarsi dal progetto, e alla fine è stato dichiarato che il progetto della Superlega era stato sospeso, ma dopo la sentenza di ieri le cose potrebbero cambiare.

In tal senso, ieri A22 Sports Management, la società europea che si occupa dell’organizzazione della Superlega, ha annunciato il nuovo progetto della Superlega che prevede ora 64 squadre, divise in tre leghe, con meccanismo di promozione e retrocessione tra le divisioni.

Le reazioni in Borsa delle squadre

Dopo la sentenza Ue abbiamo avuto reazioni al rialzo anche sul titolo Lazio che ieri ha guadagnato oltre il 4% (+1,5% oggi), ma anche sulle azioni del Manchester United che sono aumentate dell’1,8%, mentre l’Ajax ad Amsterdam sta guadagnando il 3,5%.

Il Barcelona Club ha affermato che la sentenza “apre la strada a una nuova élite competizione calcistica di livello“.

Juve, aumento di capitale fino a € 200 mln

Intanto, nella serata di ieri, Juventus ha annunciato di aver nominato Citigroup e Unicredit quali joint global coordinators nell’ambito dell’aumento di capitale in opzione fino ad un massimo di € 200 milioni.

L’operazione annunciata ieri è appoggiata dall’azionista di maggioranza Exor, che “a ulteriore dimostrazione del suo impegno di

lungo termine nei confronti della Società e della fiducia nel valore intrinseco della medesima, si è impegnato a sottoscrivere le azioni di nuova emissione che non dovessero essere sottoscritte al termine del periodo di offerta“.

L’aumento di capitale dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2024, conExor che ad oggi ha effettuato versamenti per un totale pari a € 127 milioni (con il secondo versamento effettuato il 15 dicembre da 47 milioni di euro), “tenendo conto del primo versamento effettuato in data 27 ottobre 2023 per un importo pari a € 80 milioni”.

Analisi tecnica: Juventus torna sopra la media a 50 giorni

Dal punto di vista tecnico, con gli acquisti della seduta di ieri è migliorata la situazione a livello grafico di Juventus. In partiocolare, il titolo si è riportato al di sopra della resistenza dinamica data dalla media mobile a 50 giorni (linea blu), rompendo allo stesso tempo al rialzo l’area di resistenza statica a quota 0,265 euro.

I prezzi ieri si sono spinti al rialzo in intraday fino al raggiungimento della resistenza a 0,29 euro, un livello poco distante dalla media mobile a 200 periodi (linea arancione)

Tuttavia, oggi abbiamo già osservato le prime prese di beneficio sul titolo, con i prezzi che pur mantenendosi ancora sopra la media a 50 giorni, sono tornati nuovamente sotto la resistenza a 0,265 euro.

Ora i prezzi si trovano a 0,257 euro con un calo di oltre il 2% rispetto la chiusura di ieri, e in caso di prosecuzione della debolezza sarà da monitorare la tenuta della media mobile a 50 giorni e poi del supporto più importante a 0,257 euro.

Con gli acquisti di ieri l’indicatore di direzione Parabolic Sar ha virato in direzione long, ma la tendenza di medio periodo sul titolo rimane contrastata con il bilancio da inizio anno che rimane negativo (-16%).