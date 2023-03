Binance, deflussi di $2 miliardi in seguito alle accuse di CFTC

Nell’arco di pochi giorni, la più grande borsa di criptovalute ha annunciato il ritorno delle commissioni sul trading spot del bitcoin, ha subito dei problemi tecnici con il software e dovrà affrontare una causa legale dalle autorità USA. Si tratta di un periodo piuttosto tumultuoso per l’exchange di criptovalute Binance e il suo fondatore e ceo, Changpeng Zhao.

Investitori in fuga

Gli investitori stanno prelevando miliardi di dollari dalla piattaforma di Binance in seguito alle accuse della Commodity Futures Trading Commission (Cftc), secondo cui l’exchange opera illegalmente negli Stati Uniti, violando le regole progettate per pervenire attività finanziarie illecite.

La scorsa settimana, Binance ha annunciato che avrebbe nuovamente addebitato commissioni sul trading spot di bitcoin dopo averle ridotte a zero. Ha anche dovuto sospendere temporaneamente lo spot trading per a causa di un errore del software.

Da inizio settimana, il crypto exchange ha registrato deflussi netti di $2,1 miliardi sulla blockchain di Ethereum, secondo il fornitore di dati crittografici Nansen. Sempre secondo i dati di Nansen, Binance detiene complessivamente $63,2 miliardi nei portafogli divulgati pubblicamente dell’exchange.

“Il ritmo dei prelievi è aumentato rispetto alla normale attività ed è aumentato dopo l’annuncio della CFTC”, ha detto Andrew Thurman, analista di Nansen.

Tuttavia, non è la prima volta in cui Binance subisca dei deflussi importanti, sono capitato anche in passato sempre a causa delle mosse normative la più recente a febbraio.

Binance perde quota dopo lo stop del trading a zero-commissioni

La decisione di Binance di riportare le commissioni di trading probabilmente ha contribuito a un calo della sua quota di mercato spot, secondo quanto affermano gli analisti.

La quota di mercato spot dell’exchange è scesa a un minimo del 30% il 24 marzo dal 57% all’inizio del mese, secondo CryptoCompare. La maggior parte del volume degli scambi su Binance era a commissione zero, fino a quando non ha aggiunto le commissioni, secondo Kaiko, un fornitore di dati sugli asset digitali.

“Le commissioni sono estremamente importanti”, ha affermato John Quarnstrom, gestore di portafoglio presso Iceberg Capital. “Generalmente prenderò la decisione di fare trading su uno scambio prima di tutto per il suo aspetto di custodia, il secondo sono sicuramente le commissioni.

Binance ha mantenuto la sua quota di mercato del 66% relativo ai mercati dei derivati crittografici a partire dal 24 marzo, secondo i dati di Coinmarketcap.

In un altro segnale di difficoltà per il gigante delle criptovalute, martedì un giudice federale ha impedito a Binance.US, l’affiliata americana di Binance, di acquistare i conti dei clienti di Voyager Digital in seguito alla bancarotta mentre le autorità federali contestano l’accordo.

Investitori e analisti stanno monitorando ulteriori azioni normative contro l’exchange nei prossimi mesi negli Stati Uniti e potenzialmente in altre giurisdizioni. Il mese scorso, il CFO dell’azienda ha dichiarato al Wall Street Journal che Binance prevede di pagare sanzioni pecuniarie per risolvere le attuali indagini normative e delle forze dell’ordine statunitensi sulla sua attività.