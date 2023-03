Le autorità USA hanno affermato che la società, sotto la guida di Zhao, avrebbe ordinato ai suoi clienti di falsificare le loro posizioni attraverso l’uso di reti private virtuali.

Inoltre, accusano Binance di aver violato le leggi sull’offerta di transazioni di future, “e opzioni illegali su materie prime fuori borsa”, mancata registrazione presso le agenzie competenti USA. Secondo l’agenzia, Binance non è riuscita a implementare un efficace programma di antiriciclaggio. Inoltre, non ha stabilito le necessarie garanzie per determinare la vera identità dei clienti. La denuncia afferma che almeno a maggio 2022 la società non aveva presentato un singolo report di attività sospetta negli Stati Uniti.

Oltre a citare in giudizio Zhao e diverse entità di Binance, la CFTC ha anche affermato che l’ex Chief Compliance Officer della società, Samuel Lim, avrebbe infranto le regole.

L’agenzia accusa Zhao, Lim e altri senior manager di non essere riusciti a supervisionare adeguatamente le attività di Binance e di aver adottato misure per violare le leggi statunitensi, inclusa l’istruzione ai clienti americani di utilizzare reti private virtuali o VPN, per oscurare la loro posizione e l’istruzione ai propri dipendenti per dirigere i “clienti VIP”, spesso istituzionali e con legami agli USA, ad aprire conti sulla piattaforma sotto il nome di società di società estere.