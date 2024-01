Ark Invest di Cathie Wood fa il pieno di azioni Tesla

Cathie Wood, fondatrice e ceo del fondo Ark Invest torna a far shopping di azioni Tesla dopo aver venduto il titolo per la gran parte del 2023. Tra l’altro gli acquisti arrivano in un momento in cui gli investitori non sono molto positivi sulle prospettive per il produttore di EV nel 2024. Il titolo Tesla ha subito delle vendite pesanti in borsa (-5% da inizio anno) proprio ieri in seguito alla notizia che la cinese BYD ha superato la casa automobilistica di Musk, diventando così il principale fornitore di veicoli elettrici nel mondo. BYD è il maggior produttore globale di veicoli elettrici, grazie ai volumi record di vendite nel 2023 (3.000.000 unità).

Ark di Wood fa shopping di azioni Tesla

Secondo i dati giornalieri di Ark compilati da Bloomberg, i fondi gestiti dalla società di Wood, Ark Investment Management, hanno acquistato circa 216.000 azioni Tesla nel periodo tra il 20 dicembre e il 3 gennaio. Ricordiamo intanto che per la gran parte del 2023, Ark aveva preferito di vendere le proprie azioni Tesla.

La previsioni degli analisti sul titolo Tesla stanno deteriorando in un contesto di forte rallentamento del mercato di veicoli elettrici. Per più motivi, da una parte gli incentivi del governo USA per gli acquisti di veicoli elettrici si stanno esaurendo e i modelli più economici della rivale cinese BYD stanno minacciando la sua posizione di leadership nel settore delle EV. Da inizio anno il titolo ha perso quasi il 5% e ora prezza circa 240 dollari per azione.

Secondo Bloomberg, le stime di consenso degli analisti sul profitto di Tesla per i prossimi 12 mesi è sceso di oltre il 20% nell’ultimo anno rispetto a un aumento del 6% nello stesso parametro per l’indice S&P 500.

Wood crede nelle prospettive di Tesla e mercato EV

Nonostante le previsioni al ribasso per la crescita del settore delle EV e il sorpasso del gigante cinese in termini di produzione ed esportazione di autovetture a livello globale, Cathie Wood ritiene che Tesla sia pronta ad acquisire più quote di mercato dopo le mosse dei due big USA, General Motors e Ford Motor, che hanno deciso di fare un passo indietro sulla produzione di EV a causa di problemi di redditività.

Secondo quanto ha dichiarato Wood in un’intervista su Bloomberg TV, “c’è più quota (di mercato) per Tesla e per gli altri che scelgono di far parte del mercato EV”.

Gli analisti di Ark hanno un obiettivo di prezzo su Tesla di 2.000 dollari per azione nel 2027, mentre secondo i due scenari quello rialzista e ribassista il target price rimane rispettivamente a 2.500 e 1.400 dollari per azione. Il fondo di punta di Ark è cresciuto del 59% negli ultimi 12 mesi battendo la performance dell’indice tecnologico Nasdaq 100 che ha registrato una crescita del 51%.