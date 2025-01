Apple, trimestrale in arrivo con attese ottimistiche. Titolo al crocevia

Apple si prepara a pubblicare i conti del quarto trimestre 2024 giovedì 30 gennaio in tarda serata, chiudendo un anno caratterizzato da una crescita moderata ma solida. Stime positive per i numeri del consensus Bloomberg ma nonostante questo il titolo Apple ha avviato il 2025 con forte incertezza, complice una maggiore concorrenza in mercati chiave, come la Cina, ed un contesto macroeconomico che resta sfidante. Gli analisti si concentreranno sulle principali business unit per valutare la capacità di Apple di mantenere il suo ritmo di crescita, con particolare attenzione alla performance dell’iPhone e alla resilienza del segmento dei servizi.

Un trimestre di crescita, ma il contesto rimane complicato

Riflettori puntati su Apple, i cui risultati del Q4 2024 sono previsti in arrivo per giovedì 30 gennaio in tarda serata. Attese positive secondo il consensus Bloomberg con ricavi previsti in crescita sul livello di $ 124,2 miliardi, in aumento del +3,9% rispetto al Q4 2023, ed un EPS di $ 2,35, anch’esso in rialzo del +7,8% rispetto ai $ 2,18 dello stesso periodo dello scorso anno. Il Q4 2024 riflette la tipica stagionalità di Apple, con un netto incremento dei ricavi rispetto al Q3 2024, quando l’azienda aveva registrato vendite per $ 94,9 miliardi ed un EPS di $ 1,64 dollari.

Nonostante le proiezioni sui conti rimangano positive, il contesto competitivo si fa sempre più sfidante. Il rallentamento della domanda globale di iPhone e MacBook e l’intensificazione della concorrenza di produttori cinesi, come Huawei, potrebbero pesare sulle prospettive di lungo termine. Gli investitori e gli analisti guarderanno pertanto con attenzione alla performance delle principali business unit di Apple per comprendere i potenziali risvolti nel prossimo futuro.

Il mercato degli iPhone rimane il termometro del business. Questo segmento, infatti, continua a rappresentare oltre il 50% dei ricavi complessivi di Apple. Le vendite degli ultimi modelli, in particolare l’iPhone 16 Pro, saranno un indicatore cruciale della capacità dell’azienda di rispondere alla concorrenza cinese, che ha visto Huawei ed altri produttori locali tornare aggressivamente sul mercato con modelli tecnologicamente avanzati. La domanda in mercati chiave come India e Sud-Est asiatico sarà altrettanto rilevante, data l’espansione strategica di Apple in queste regioni per compensare eventuali cali nei mercati maturi.

Sotto osservazione anche la unit relativa ai “Wearable e accessori“, la quale risulta integrativa e complementare rispetto agli altri hardware come smartphone e computer. I dispositivi indossabili come Apple Watch e AirPods continuano a consolidare l’ecosistema Apple e saranno sottoposte al vaglio dell’analisi degli addetti ai lavori le vendite natalizie, le quali rappresentano un dato chiave per comprendere la resilienza di questo segmento in un mercato con più competitor.

Focus anche sul segmento servizi, il quale si dovrebbe confermare come una delle aree di maggiore crescita per Apple, con margini più alti rispetto all’hardware. L’attenzione quindi sarà puntata su:

Apple Music e TV+ : la crescita degli abbonamenti e il lancio di contenuti esclusivi rappresentano punti di forza nel mercato dei servizi di streaming, settore su cui l’azienda continua ad investire puntando alla conquista di nuove quote di mercato;

: la rappresentano punti di forza nel mercato dei servizi di streaming, settore su cui l’azienda continua ad investire puntando alla conquista di nuove quote di mercato; App Store : nonostante le pressioni normative, il marketplace digitale di Apple continua a generare entrate significative , sostenuto dalla fedeltà dei suoi utenti;

: nonostante le pressioni normative, il , sostenuto dalla fedeltà dei suoi utenti; Fintech: l’espansione di Apple Pay e la crescente adozione di Apple Card potrebbero rappresentare un’ulteriore fonte di ricavi ricorrenti con l’apertura all’offerta di potenziali nuovi strumenti finanziari integrati nei dispositivi mobili.

Apple si avvia a chiudere il 2024 con risultati nel complesso ancora in crescita, ma il contesto competitivo e macroeconomico resta una sfida. I risultati del Q4 2024 offriranno indicazioni preziose sulla resilienza del modello di business di Apple, in un anno in cui la diversificazione delle entrate e l’espansione geografica saranno fondamentali per sostenere la crescita futura.

Il punto tecnico del titolo Apple

Il titolo di Apple quotato al Nasdaq continua la fase di debolezza mostrata in questo inizio di 2025. Come recentemente commentato, il grafico del titolo presenta una movimentazione ribassista che si appresta ad invalidare il pattern a triangolo configuratosi nel corso del 2024. Il titolo sembra pertanto non allinearsi a dei fondamentali ancora positivi e pertanto il focus della pubblicazione dei conti del trimestre diventa cruciale per i prossimi step grafici.

Per integrazione, la situazione aggiornata vede un ribasso al di sotto del PoC del Volume Profile con approccio al supporto statico (in giallo) ed alla trendline (in blu) di medio periodo. La situazione potrebbe assumere dei connotati ancora più ribassisti qualora il supporto in area $ 220 venisse violato al ribasso trovando una successiva conferma al di sotto del supporto dinamico della trendline.

L’avvicinarsi del RSI a 14 periodi all’area di iper-venduto non lascia tuttavia delle buone sensazioni di ripresa, e per questo sarà opportuno attendere i risultati a chiusura del trimestre. Occhio alle sorprese, se in negativo è meglio preparare il paracadute.