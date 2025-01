Meta Platforms, trimestrale in arrivo con previsioni record. Il titolo spiccherà il volo?

Occhi puntati sul titolo di Meta Platforms che si appresta a pubblicare i risultati del quarto trimestre del 2024 a chiusura di un anno ricco di trasformazioni. Le attese del consensus Bloomberg per la big tecnologica sono viste al rialzo sul confronto a dodici mesi, a coronamento di un’annata da record. Titolo sul Nasdaq che non mostra cenni di inversione e che presenta un trend rialzista di lungo periodo con molti analisti che alzano il target ben oltre i massimi storici di dicembre.

Se vuoi aggiornamenti su Analisi tecnica, Big Tech USA inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Meta Platforms: trimestrale in arrivo con proiezioni da record

Con la pubblicazione dei conti del quarto trimestre 2024, in arrivo mercoledì 29 gennaio, Meta Platforms è pronta a mostrare i risultati di un anno da record. Secondo le attese del consensus Bloomberg il risultato in termine di EPS si attesterà attorno ai $ 6,73, in crescita del +26,3% su base annua rispetto ai $ 5,33 dollari del Q4 2023, e di ricavi stimati a $ 47,03 miliardi, in aumento del +17,3% rispetto ai $ 40,11 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.

La crescita rispetto al Q3 2024 è altrettanto significativa, con aumenti del +11,6% per l’EPS e del +15,9% per i ricavi. Questi risultati riflettono la continua espansione delle principali business unit di Meta, che si stanno diversificando per affrontare nuove sfide e cogliere opportunità nei mercati digitali globali.

Gli addetti ai lavori osservano interessati ed attendono fiduciosi i conti legati alle principali business unit aziendali. In particolare, la valutazione dei risultati dell’ultimo trimestre avranno come focus le performance legate al core aziendale, Family Apps, ma anche agli sviluppi in tema di intelligenza artificiale della unit Reality Labs. La prima divisione, che include Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, continua a rappresentare la principale fonte di ricavi, con un peso predominante legato alla pubblicità digitale. Gli analisti si concentreranno su:

Crescita degli utenti attivi giornalieri e mensili : intesa come la capacità di espandere o mantenere una base utenti globale, soprattutto nei mercati maturi come Nord America e Europa;

: intesa come la capacità di espandere o mantenere una base utenti globale, soprattutto nei mercati maturi come Nord America e Europa; Revenue per user (ARPU): un incremento dell’ARPU, soprattutto grazie alle campagne pubblicitarie ottimizzate dall’uso di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Gioca a tal proposito un ruolo chiave il segmento “Instagram Reels”, che sfida i colossi TikTok e YouTube Shorts nell’attirare inserzionisti interessati al formato video breve. I ricavi da Reels saranno un indicatore della forza competitiva di questo prodotto.

La divisione Reality Labs, che sviluppa tecnologie per la realtà virtuale e aumentata, rappresenta il segmento più ambizioso ma anche rischioso di Meta. Gli investimenti legati al mondo dell’intelligenza artificiale sono sotto la lente di ingrandimento in quanto tra le principali voci degli ultimi bilanci. L’interesse degli addetti ai lavori sarà quindi rivolto alla capacità di generare ricchezza dalla vendita dei dispositivi hardware, come Quest 3, ma soprattutto alla valutazione in termini di efficienza dei nuovi modelli pubblicitari e di soluzioni aziendali basati sull’AI.

Il 2025 per il titolo Meta quotato al Nasdaq riprende da dove ha lasciato: da inizio anno il titolo ha registrato un +8% in scia ad un 2024 chiuso con una performance complessiva del +65%. Un trend rialzista di lungo periodo che non presenta alcun segnale di inversione e mette nel mirino i massimi storici di dicembre sul livello di $ 638,40.

Il grafico di Meta continua a mostrare un trend rialzista di lungo periodo particolarmente solido nonostante un andamento intervallato da periodi di ribasso in concomitanza della pubblicazione dei risultati. Questo carattere dell’asset potrebbe pertanto suggerire un retest dell’area di supporto dinamico (in blu) del triangolo vicina anche all’area di supporto statico (in giallo) sul livello di $ 603.

Solamente un’eventuale rottura di questi livelli potrebbe allora presentare qualche segnale di cedimento del trend nel breve periodo, portando l’attenzione sul livello di supporto successivo in area $ 585. Una conferma al di sotto di questo livello sarebbe un segnale rilevante per il mercato, seppur remoto, in quanto andrebbe a definire un pattern di triplo massimo di matrice ribassista. Occhio quindi ad eventuali sorprese in negativo dalla pubblicazione della trimestrale.

Viceversa, qualora i risultati fossero coerenti con le attese, diventa plausibile un potenziale attacco alla resistenza statica sui livelli di massimo che, qualora rotta al rialzo, andrebbe a proiettare il prezzo in area $ 725. Previsioni rialziste che si allineano alla vision degli analisti di Bank of America, il cui target price si ferma a $ 715.

Segnali al momento neutrali dal grafico del RSI a 14 periodi, il quale risulta in un’area neutra in attesa di una price action verso i livelli di resistenza o supporto chiave. Focus allora sui risultati dell’ultimo trimestre del 2024 con la palla che passa al mercato per definire quale direzionalità sarà predominante ne prossimo periodo.