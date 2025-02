Alibaba, il titolo spicca il volo su previsioni trimestrale positive e partnership con Apple

Via il velo dai conti di Alibaba, la quale si prepara a pubblicare i risultati finanziari del terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2024-25 in arrivo con l’annuncio di giovedì 20 febbraio in preapertura di Wall Street. Previsioni in crescita coerenti con una performance del titolo quotato al Nasdaq in forte ripresa nell’ultimo periodo, registrando un +47,8% da inizio anno. Il colosso dell’e-commerce cinese continua a navigare in un contesto economico complesso, con una domanda interna ancora fragile ma con segnali di stabilizzazione nel settore retail e, soprattutto, con una nuova potenziale partnership strategica con Apple in tema di integrazione AI sugli iPhone.

Previsioni in crescita per la trimestrale

Riflettori puntati sui conti del Q3 2025 di Alibaba, in arrivo per giovedì 20 febbraio (prima dell’apertura di Wall Street) in un momento di rinnovata euforia anche per il titolo quotato al Nasdaq. Previsioni positive con un ottimismo confermato anche dal consensus Bloomberg, il quale prevede ricavi per 277,4 miliardi di CNY (yuan cinesi), in crescita del +6,2% su base annua e +6,5% rispetto al trimestre precedente. L’EPS atteso è di CNY 19,12, segnando un incremento del +2,4% sul confronto a dodici mesi ed un balzo del +27% rispetto al Q2 2025, riflettendo la stagionalità della redditività nel periodo in concomitanza con eventi come Black Friday, CyberMonday e shopping prenatalizio.

In fase di valutazione, gli addetti ai lavori si concentreranno sulla performance delle principali business unit, con particolare attenzione ai risultati derivanti da:

E-commerce : il quale rimane il core business di Alibaba. Si prevedono risultati positivi in scia al rafforzamento della piattaforma Taobao ed al focus sulle vendite dirette, i quali potrebbero contribuire alla stabilizzazione dei margini . Tuttavia, rimane alta l’attenzione legata alla concorrenza del settore in aumento con il rafforzamento dei nuovi player come JD.com e PDD Holdings, nonché una domanda ancora in cerca di conferme;

: il quale rimane il core business di Alibaba. Si prevedono ed al focus sulle vendite dirette, i quali potrebbero contribuire alla . Tuttavia, rimane alta l’attenzione legata alla con il rafforzamento dei nuovi player come JD.com e PDD Holdings, nonché una domanda ancora in cerca di conferme; Cloud Computing : il segmento Alibaba Cloud resta una delle aree a maggiore crescita e sulla quale aumenta l’attesa in termini di conversione degli investimenti effettuati in tema AI e dei servizi dedicati alle imprese cinesi;

: il segmento resta una delle aree a maggiore crescita e sulla quale aumenta l’attesa in termini di conversione degli investimenti effettuati in tema AI e dei servizi dedicati alle imprese cinesi; Internazionalizzazione: ulteriore focus di attenzione riguarda la crescita legata alle piattaforme globali, come Lazada e Trendyol, anche se il mercato cinese resta quello predominante.

Cresce quindi la tensione per la pubblicazione dei nuovi dati per un’azienda sulla quale le incognite rimangono numerose, ma che ha già dato importanti riscontri in termini di ripresa.

Alibaba e Apple: un futuro insieme con l’AI in Cina

Nelle ultime settimane, Alibaba ha registrato un forte rialzo in borsa dopo le indiscrezioni di un accordo con Apple per l’integrazione dell’AI sugli iPhone in Cina. Secondo Bloomberg, Apple avrebbe scelto Alibaba come partner principale per il suo ecosistema AI in Cina, con l’obiettivo di aggirare le restrizioni governative e garantire la compatibilità delle nuove funzionalità sui dispositivi venduti nel mercato cinese. Questa collaborazione potrebbe aumentare la crescita dei ricavi di Alibaba Cloud oltre le stime di consenso (+11% a partire dal 2026), sebbene ciò richiederebbe maggiori investimenti a breve termine. Se la partnership con Apple verrà confermata nei dettagli ufficiali, Alibaba potrebbe avere un vantaggio competitivo significativo, posizionandosi come il principale player AI nell’e-commerce in Cina.

Outlook grafico del titolo Alibaba

Alibaba sta vivendo un 2025 da protagonista sui mercati, con un’accelerazione del titolo che ha visto una crescita significativa nelle ultime settimane. Il titolo ha guadagnato oltre il 47% da inizio anno, spinto dal miglioramento del sentiment sugli asset cinesi e dalle notizie sulla possibile partnership con Apple nel settore AI. Nelle ultime sessioni, Alibaba ha registrato un forte rialzo verticale superando rapidamente diverse resistenze chiave e riportandosi sui livelli di massimo relativo a trenta mesi.

Grafico ricco di spunti tecnici che continua a mostrare segnali di rinnovato interesse da parte degli investitori, così come già discusso nelle precedenti analisi. Il nuovo rally cominciato con gli inizi di gennaio trae origine da una precedente correzione configuratasi come canale discendente di una bullish flag. Il movimento generatosi risulta coerente con il trend positivo di medio termine, sostenuto dalla trendline in blu e confermato con la rottura in rapida successione delle resistenze statiche (in giallo) in area $ 86-95-110-120. Un eventuale attacco a livelli superiori potrebbe essere preceduto da una fase di consolidamento nel range attuale in attesa di nuove indicazioni in arrivo con la pubblicazione della trimestrale.

Attualmente, il titolo gode di un’elevata forza in acquisto certificata dalla presenza di volumi di negoziazione in grande crescita, soprattutto in fase di uscita dal canale discendente, nonché da un RSI a 14 periodi entrato in area di iper-comprato. Quest’ultimo è stato fonte di importanti segnali in fase iniziale del breakout, quando sul grafico dell’oscillatore si segnalava la presenza di una divergenza (in rosso) la serie storica. A questo input si è aggiunto il rimbalzo del prezzo sulla trendline il quale ha portato alla simultanea rottura della resistenza statica sul grafico del titolo e di quella dinamica (in verde) su quello dell’oscillatore, definendo l’inversione di breve periodo e riprendendo la corsa rialzista.

Alla luce degli spunti tecnici e degli sviluppi sui fondamentali, il futuro per questo titolo risulta ancora roseo, ma attenzione ad eventuali sorprese sul fronte trimestrale che potrebbero portare ad importanti scivoloni con nuove prospettive.