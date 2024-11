Alibaba: preview della trimestrale in arrivo, titolo atteso alla prova del nove

Alibaba si prepara a rilasciare i dati finanziari del secondo trimestre dell’esercizio 2024-25 e gli addetti ai lavori osservano interessati in attesa di conferme rispetto alle previsioni e alle performance recenti delle sue principali business unit. I risultati, che veranno pubblicati il 15 novembre in premarket, saranno importanti per capire l’andamento delle nuove iniziative del gruppo, soprattutto in un contesto di mercato segnato dalla crescente competizione nel settore e-commerce e dall’espansione dell’AI. I dati che emergeranno permetteranno agli stakeholder di capire se il recente impulso di mercato sia frutto di un’attività in ripresa dopo il crollo del titolo dai massimi 2020 oppure mera volatilità data dagli stimoli del governo cinese.

Trimestrale in arrivo, il confronto con il consensus

Riflettori puntati su Alibaba, il colosso asiatico dell’e-commerce che nel recente passato è tornato a far parlare di sé dopo una performance sul Nyse a dir poco interessante. Con la pubblicazione dei dati economico-finanziari del trimestre conclusasi a fine settembre in programma per venerdì 15 novembre (prima dell’apertura di Wall Street), il titolo ritorna nuovamente sotto la lente d’ingrandimento degli addetti ai lavori. Secondo il consenso Bloomberg, Alibaba dovrebbe riportare ricavi per $ 33,3 miliardi ed un EPS di $ 1,512 per il Q2 2024-25. Attese poco rosee per una società che, sulla scia degli stimoli del governo cinese, nel trimestre precedente pubblicava ricavi per $ 33,47 miliardi ed un EPS di $ 2,26, presentando una diminuzione su entrambe le voci, rispettivamente del -0,5% e -33,1%. Confronto diverso su base annuale, quando rispetto al Q2 2023, Alibaba aveva riportato $ 30,81 miliardi di ricavi (+8%) ed un EPS di $ 2,14 (-29,3%).

Investitori e stakeholder focalizzeranno la propria attenzione sui risultati prodotti dalle principali divisioni, soprattutto monitorando gli sviluppi generati dagli investimenti in AI. In generale, ci si attendono risultati in crescita sotto le business unit legate all’e-commerce, Taobao e Tmall, grazie alle mosse strategiche volte ad incrementare l’engagement degli utenti tramite l’AI ed il miglioramento dei contenuti. Grande attesa sul fronte del Cloud Intelligence, in quanto già nel trimestre precedente era riuscito a generare una crescita dei ricavi di circa il 6%, confermando il trend si prospetterebbe un futuro in discesa su uno dei principali driver competitivi. Al centro delle analisi degli esperti ci saranno anche i risultati legati alla unit Cainiao, divisione della logistica e cuore pulsante del modello di business tradizionale del colosso dell’e-commerce. Attesa crescente per la pubblicazione dei conti di un’azienda che, dopo una serie di risultati deludenti ed al di sotto delle aspettative, sembra essersi ripresa seppur in cerca di conferme definitive.

Outlook grafico del titolo Alibaba

Il titolo Alibaba, quotato sul Nyse, sembra essersi risvegliato dal lungo sonno che ne aveva caratterizzato l’andamento negli ultimi anni, in attesa di ricevere delle conferme qualora le previsioni sulla pubblicazione dei conti del trimestre dovessero essere battute. Un 2024 che ha visto registrare una performance importante fino ad oggi, segnando complessivamente un +25% circa, con un titolo che nel mese di ottobre è tornato sui livelli di massimo relativo a ventidue mesi.

A livello grafico il titolo aveva cominciato a presentare qualche segnale di vita già in primavera, quando sulla serie storica dei prezzi si è configurato un testa e spalle rovesciato (pattern di inversione rialzista) che ne ha dato l’impulso decisivo per cambiare il trend principale di fondo. La conferma della presenza di questo pattern è stata valorizzata dalla simultanea rottura della trendline ribassita (in blu) di lungo periodo, permettendo al prezzo di giungere rapidamente al target.

Dopo una fase correttiva il titolo ha ripreso a correre rompendo al rialzo in rapida successione diverse tra le principali resistenze statiche (in giallo) a testimonianza di una forza di breve periodo particolarmente intensa. Quest’ultima ha permesso di generare nuove trendline ad inclinazione positiva via via più ripide. I movimenti in uscita dai vari livelli chiave sono stati ben accompagnati dal grafico del RSI a 14 periodi, sul quale si sono registrate le rotture delle resistenze statiche (in viola).

Ad oggi il titolo si trova in una fase di correzione dopo il grande sprint di inizio autunno che lo ha riportato sui massimi relativi a ventidue mesi, con un movimento contrario che potrebbe tradursi in un wedge rialzista. La correzione contenuta nei limiti superiore ed inferiore (in bianco) potrebbe confermarsi come pattern di continuazione rialzista qualora il limite superiore venga rotto. In questi termini, la pubblicazione dei conti capita a pennello per testare la credibilità del segnale; qualora questo scenario dovesse concretizzarsi ecco allora che la corsa potrebbe riprendere con una proiezione di prezzo su livelli decisamente superiori, con target price fissato calcolando la distanza verticale del movimento rialzista e riportandola superiormente sul punto di rottura della figura. Attenzione tuttavia a risultati che potrebbero deludere le attese, in questo caso lo scenario ed il pattern potrebbero invalidarsi, con un futuro che potrebbe tornare ad incupirsi.