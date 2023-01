Adani Group: continua il crollo nella borsa indiana, in fumo $50 mld. Il fondo Hindenburg raddoppia la posizione short

Continua la discesa delle azioni di tutte le società del gruppo Adani, che hanno registrato tre sedute consecutive di forti perdite, dopo che l’hedge fund americano Hindenburg ha annunciato di aver scommesso short sulle società del conglomerato indiano. Ricordiamo che all’inizio di questa settimana, Hindenburg ha pubblicato un lungo rapporto nel quale ha dettagliato molteplici accuse contro le società del miliardario indiano, dichiarando che il gruppo ha portato avanti per decenni “una sfacciata manipolazione delle azioni in uno schema di frode contabile”, tanto da essere definita dallo short seller come “la più grande truffa nella storia aziendale“.

Il crollo in borsa

La pubblicazione del rapporto ha scatenato una vera e propria tempesta sulle azioni del conglomerato, con le azioni Adani Enterprises quotate a Mumbai che sono scese di oltre il -22% soltanto da inizio settimana. Adani Transmission da inizio settimana è sceso del -27%, Adani Green Energy ha perso il -22%, mentre Adani Power ha perso il -9%.

A causa di queste perdite, il gruppo Adani non ha risposto a nessuna delle domande sollevate all’interno dell’indagine e in un comunicato ha definito le accuse di Hindenburg come un “tentativo intenzionale e sconsiderato da parte di un’entità straniera di fuorviare la comunità degli investitori”. Inoltre, il conglomerato indiano ha aggiunto che sta “valutando le disposizioni pertinenti ai sensi delle leggi statunitensi e indiane per azioni correttive e punitive contro Hidenburg Research”.

Dal canto suo, il venditore allo scoperto americano rivendica e “sostiene pienamente” il suo rapporto e aggiunge di “ritenere che qualsiasi azione legale intentata contro di noi sarebbe priva di fondamento. Inoltre, l’hedge fund americano ha avvertito il gruppo Adani di essere in possesso di una lunga lista di documenti che “vorrebbero richiedere un’indagine in un processo”.

Our response to Adani: pic.twitter.com/6NcFKR8gEL — Hindenburg Research (@HindenburgRes) January 26, 2023

In tutto ciò Hindenburg ha raddoppiato la sua posizione iniziale contro il gruppo Adani, la cui entità è al momento sconosciuta.