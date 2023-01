Il rally impetuoso del 50% ha reso il titolo di HSBC Holdings, quotato alla borsa di Hong Kong (Hang Seng), il più ipercomprato degli ultimi tre decenni. Gli investitori stanno accumulando le azioni della banca retail grazie alle prospettive più rosee per la regione in seguito alla riapertura della Cina.

L’indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni del titolo è salito a 90, superando di gran lunga la soglia di 70 che indica che un asset è ipercomprato. Questa è la lettura più alta per le azioni quotate a Hong Kong di HSBC nei dati di Bloomberg risalenti al 1986 e colloca l’RSI del titolo in cima all’indice Hang Seng di 76 membri.

I titoli finanziari di Hong Kong hanno registrato un strepitoso aumento da ottobre, sostenuti dalle prospettive di una maggiore domanda di prestiti e investimenti a seguito della fine dell’era di politica Zero Covid della Cina. Questa settimana le azioni HSBC hanno cavalcato lo slancio, raggiungendo il massimo di 11 mesi dal minimo del 12 ottobre.

La riapertura dei confini tra la terraferma e Hong Kong potrebbe sbloccare fino a 750 milioni di dollari di entrate patrimoniali per HSBC, che considera la città come la principali fonte di reddito, ha scritto in una nota Benjamin Toms, Analisti di RBC Capital Markets.

La strategia di utilizzare l’indice di forza relativa per scambiare HSBC non è sempre stata promettente, secondo i calcoli di Bloomberg. Gli investitori che hanno venduto allo scoperto il titolo quando il suo RSI ha superato i 70 e poi lo hanno riacquistato quando l’indice era sotto i 30, avrebbero perso il 60% negli ultimi cinque anni.

Ad ottobre 2022 le azioni dell’istituto di credito con sede a Londra erano crollate al minimo di due anni a causa delle preoccupazioni legate ad una lenta ripresa dei pagamenti dei dividendi e l’aumento degli accantonamenti a seguito dell’esposizione alla Cina.

HSBC ha anche subito pressioni dal suo maggiore azionista, Ping An Insurance, per scorporare le sue operazioni asiatiche, una mossa che la banca ha rifiutato.

Tuttavia, secondo gli analisti, il potenziale rialzo dei prezzi delle azioni da qui sembra più modesto. Gli analisti prevedono un guadagno medio del 13% nei prossimi 12 mesi, secondo le stime di Bloomberg.

